Inilabas ng Wahoo ang isang mas abot-kayang bersyon ng kanilang high-end na KICKR BIKE na tinatawag na KICKR BIKE SHIFT. Presyohan sa $2,999, ang bagong modelong ito ay nag-aalok ng makabuluhang pagbawas sa presyo kumpara sa $4,499 ng buong KICKR BIKE. Sa kabila ng pagbaba ng presyo, ang KICKR BIKE SHIFT ay nagpapanatili pa rin ng mga de-kalidad na feature at tinutugunan ang mga karaniwang isyu na makikita sa mga nakaraang modelo.

Ang isa sa mga kapansin-pansing pagkakaiba sa pagitan ng KICKR BIKE SHIFT at ng orihinal na KICKR BIKE ay ang pag-aalis ng built-in na CLIMB-like up and down incline simulation. Bukod pa rito, ang KICKR BIKE SHIFT ay nagtatampok ng mas tradisyunal na smart trainer drive train system at thinner frame component, na nagpapataas ng compatibility ng rider at tumutugon sa mga nakaraang reklamo tungkol sa paghuhugas ng hita.

Sa mga tuntunin ng disenyo, ang KICKR BIKE SHIFT ay nagpapakita ng mga bagong naka-istilong handle at isang seatpost clamp na maaaring higpitan gamit ang isang hex wrench, na tinitiyak ang isang secure na fit. Ang magulo na mga wiring na natagpuan sa mga nakaraang modelo ay napalitan ng isang mas streamline na sistema na may Di2/AXS junction box-style na sitwasyon, na nag-aalok ng mas mahusay na pamamahala ng cable at wireless na komunikasyon.

Ang pagsusuri sa mga electronic na bahagi ng KICKR BIKE SHIFT, ito ay nagkakahalaga ng pagpuna sa kakulangan ng KICKR CLIMB gradient simulation, na nagreresulta sa isang mas tahimik at mekanikal na mas simpleng karanasan. Ang drivetrain/flywheel system sa KICKR BIKE SHIFT ay iba sa motor-driven electromagnetic drivetrain na makikita sa mga nakaraang modelo. Ang bagong sistema ay gumagana nang katulad sa mga tagapagsanay ng KICKR ng Wahoo at nagbibigay ng tahimik na biyahe.

Bagama't maaaring kulang ang KICKR BIKE SHIFT ng ilan sa mga advanced na feature ng orihinal na KICKR BIKE, nilalayon nitong magbigay ng abot-kayang opsyon para sa mga siklista na inuuna ang tahimik at maaasahang karanasan sa panloob na pagsasanay. Sa pinabuting compatibility ng rider at naka-streamline na disenyo, nag-aalok ang KICKR BIKE SHIFT ng nakakahimok na alternatibo sa mid-range na smart bike market.

Pinagmumulan:

– Inilabas ng Wahoo ang bagong KICKR BIKE SHIFT: isang mas abot-kayang bersyon ng kanilang high-end na KICKR BIKE (DC Rainmaker)