Nakatakdang Ilunsad ng Vivo ang Vivo T2 Pro sa India: Bagong Mid-Range na Device na may Pinahusay na Hardware

Ang Vivo, isang kilalang tagagawa ng smartphone, ay iniulat na nagpapalawak ng mid-range na portfolio nito sa India sa paglulunsad ng isang bagong device sa serye ng T2. Ang paparating na handset, na pinangalanang Vivo T2 Pro, ay magtatampok ng pinahusay na hardware at inaasahang mas mataas ang presyo sa Rs. 20,000 sa merkado ng India.

Ayon sa mga source na binanggit ng 91Mobiles, ang Vivo T2 Pro ay nakakuha ng 600,000 sa sikat na benchmarking platform na AnTuTu. Iminumungkahi nito na ang device ay nilagyan ng bagong Dimensity 7200 SoC, na nagbibigay ng pinahusay na pagganap kumpara sa mga nakaraang modelo sa serye.

Ito ay ispekulasyon na ang Vivo T2 Pro ay magiging katulad ng presyo sa kamakailang inilunsad na iQOO Z7 Pro, na nagtatampok din ng Dimensity 7200 chip at nagsisimula sa Rs. 23,999 sa India. Ang modelo ng Pro ay inaasahang magiging available sa dalawang variant: ang isa ay may 8GB ng RAM at 128GB ng onboard na storage, at ang isa ay may 8GB ng RAM at 256GB ng storage. Ang device ay malamang na magagamit para sa pagbili sa sikat na e-commerce na platform na Flipkart, gayundin sa pamamagitan ng malawak na retail network ng Vivo.

Habang ang petsa ng paglulunsad para sa Vivo T2 Pro ay hindi pa inaanunsyo, higit pang impormasyon ang inaasahang ipapakita sa mga darating na araw. Kapansin-pansin na ang Vivo T2 5G, na pinapagana ng isang Snapdragon 695 processor, ay nagkakahalaga ng Rs. 18,999 para sa base na variant na may 6GB ng RAM at 128GB ng storage. Ang variant ng T2x, na nagtatampok ng Dimensity 6020 SoC, ay nagsisimula sa Rs. 12,999 para sa bersyon na may 4GB ng RAM at 128GB ng storage.

Ang Vivo T2 Pro ay inaasahang mag-aalok sa mga consumer ng isang kaakit-akit na mid-range na opsyon na may pinahusay na kakayahan sa hardware. Sa mapagkumpitensyang pagpepresyo at availability nito sa pamamagitan ng nangungunang online at offline na mga channel, layunin ng Vivo na matugunan ang magkakaibang pangangailangan ng mga user ng smartphone sa India.

