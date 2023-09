vivo Teases Paglulunsad ng T2 Pro 5G sa India: Ano ang Aasahan

Naghahanda ang vivo na ilunsad ang pinakabagong telepono nito sa T series, ang vivo T2 Pro 5G, sa India. Sinimulan ng kumpanya ang panunukso sa device, na nagpapakita ng curved screen at isang nakamamanghang gintong kulay. Ito ay matapos ang matagumpay na paglulunsad ng T2x 5G at T2 5G sa unang bahagi ng taong ito.

Batay sa mga pagtutukoy ng T2 5G at ang kamakailang inilunsad na iQOO Z7 Pro 5G, inaasahan na ang T2 Pro 5G ay may mga katulad na feature. Kabilang dito ang isang malaking 6.78-inch FHD+ 120Hz curved AMOLED display, na pinapagana ng MediaTek Dimensity 7200 SoC. Ang telepono ay malamang na may kasamang 8GB ng RAM, na tinitiyak ang maayos na multitasking at pagganap ng app.

Sa mga tuntunin ng mga kakayahan ng camera, ang vivo T2 Pro 5G ay inaasahang magkakaroon ng 64MP rear camera na sinamahan ng 2MP pangalawang camera. Magtatampok din ito ng high-resolution na 16MP na front camera, perpekto para sa pagkuha ng mga nakamamanghang selfie. Para panatilihing tumatakbo ang device sa buong araw, magkakaroon ito ng 4600mAh na baterya na sumusuporta sa 66W fast charging, na tinitiyak ang minimal na downtime para sa mga user.

Higit pang mga detalye tungkol sa vivo T2 Pro 5G ay inaasahang ipapakita sa mga darating na araw, dahil ang telepono ay nakatakdang ilunsad sa huling bahagi ng buwang ito. Ang aparato ay magagamit para sa pagbili sa Flipkart, pati na rin ang opisyal na website ng vivo. Bukod pa rito, malamang na i-stock ng mga offline na tindahan ang telepono para sa mga customer na mas gustong bumili sa loob ng tindahan.

Sa mga promising feature nito at makinis na disenyo, ang vivo T2 Pro 5G ay inaasahang magiging isang inaabangan na telepono sa India. Dapat bantayan ng mga mahilig sa mobile at tech-savvy na consumer ang opisyal na paglulunsad nito at ang kasunod na kakayahang magamit.

Pinagmumulan:

– Srivatsan Sridhar, Mobile Technology Enthusiast [Walang URL]