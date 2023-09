Vivo T2 Pro 5G: Bagong 'Pro' na Variant sa T2 Series na Inaasahan

By

Inilunsad na ng Vivo ang Vivo T2 5G at Vivo T2x 5G na mga smartphone sa India mas maaga sa taong ito. Gayunpaman, tila hindi pa tapos ang kumpanya sa serye ng T2. Iminumungkahi ng mga ulat na gumagawa ang Vivo sa isang bagong variant ng 'Pro', ang Vivo T2 Pro 5G, na maaaring ang pinakabagong karagdagan sa lineup.

Ayon sa tipster na si Yogesh Brar (@heyitsyogesh), ang Vivo T2 Pro 5G ay inaasahang papaganahin ng isang MediaTek Dimensity 7200 SoC. Sinasabing nag-aalok ang bagong smartphone na ito ng mabilis na pag-charge at maaaring available sa dalawang configuration ng memory. Sinasabi rin na ito ay ibinebenta ng eksklusibo sa Flipkart, na may inaasahang presyo na humigit-kumulang Rs. 23,999.

Nakamit umano ng smartphone ang score na 6,00,000 sa benchmarking platform na AnTuTu. Maaaring kasama sa dalawang variant ng memory ang 8GB RAM + 128GB na storage at 8GB RAM + 256GB na storage. Gayunpaman, hindi pa nakumpirma ng Vivo ang paglulunsad o naglabas ng anumang opisyal na mga detalye para sa Vivo T2 Pro 5G.

Kasama na sa serye ng Vivo T2 ang Vivo T2 5G at Vivo T2x 5G. Ang mga smartphone na ito ay inilunsad noong Abril at tumatakbo sa FunTouch OS 13 batay sa Android 13. Ang Vivo T2 5G ay pinapagana ng Snapdragon 695 5G SoC, habang ang Vivo T2x 5G ay nagtatampok ng MediaTek Dimensity 6020 SoC. Ang T2 5G ay nagsisimula sa Rs. 18,999, habang ang T2x 5G ay nagsisimula sa Rs. 12,999.

Sa ngayon, nananatiling makikita kung kailan opisyal na ianunsyo ng Vivo ang Vivo T2 Pro 5G at magbibigay ng higit pang mga detalye tungkol sa mga pagtutukoy at availability nito.

Mga Pinagmulan: 91Mobiles