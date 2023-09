Vivo iQOO 12 at iQOO 12 Pro: Ano ang Aasahan

Maraming dapat abangan ang mga mahilig sa tech sa mga darating na buwan dahil maraming malalaking kaganapan sa paglulunsad ang inaasahan. Ang isang naturang kaganapan ay ispekulasyon na ang paglulunsad ng Vivo iQOO 12 at iQOO 12 Pro na mga smartphone. Habang ang opisyal na petsa ng paglulunsad ay hindi pa inaanunsyo, ang mga alingawngaw at paglabas ay nagbigay ng kaunting liwanag sa inaasahang mga detalye ng mga smartphone na ito.

Ayon sa mga naunang tsismis, ang serye ng iQOO 12 ay napapabalitang pinapagana ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 processor, na nag-aalok ng mabilis na wired at wireless charging. Gayunpaman, ang mga kamakailang ulat ng Gizmo China ay nagpapakita ng mga karagdagang detalye na na-leak ng tipster na Digital Chat Station. Ang isang kapana-panabik na tampok na binanggit sa pagtagas ay ang 144Hz Samsung E7 AMOLED panel na may 2K na resolusyon.

Ang pagtagas ay nagpapahiwatig din ng pagkakaroon ng OmniVision OV64B periscope zoom camera. Bagama't hindi sigurado kung ang sensor ng camera na ito ay magiging available sa parehong iQOO 12 at iQOO 12 Pro, magiging isang magandang karagdagan ito sa premium na smartphone.

Sa mga tuntunin ng disenyo, may mga pagkakataon na ang serye ng iQOO 12 ay magtatampok ng isang metal na build. Inaasahang susuportahan din nito ang 200W fast charging at may kasamang iba pang feature gaya ng ultrasonic fingerprint scanner at USB Type-C 3.x port. Ang mga ulat mula sa Digital Chat Station sa nakaraan ay nagbibigay ng ilang kredibilidad sa mga haka-haka na ito.

Para sa mga naghahanap ng mga high-performance na device, iminumungkahi ng leak na ang pinakamataas na configuration ng iQOO 12 Pro ay maaaring magsama ng 24GB ng LPDDR5x RAM at 1TB ng UFS 4.0 storage. Bukod pa rito, maaaring tumakbo ang serye ng iQOO 12 Pro sa Origin OS 4.0 batay sa Android 14.

Mahalagang tandaan na, sa kabila ng kredibilidad ng pinagmulan, ang mga ito ay mga haka-haka pa rin at hindi dapat kunin bilang opisyal na impormasyon. Ang Vivo ay hindi pa naglalabas ng mga opisyal na ulat tungkol sa petsa ng paglulunsad at mga detalye ng mga smartphone na ito. Tiyak na magiging kapana-panabik na makita kung ano ang iniimbak ng Vivo para sa bagong lineup nito.

Pinagmumulan:

– Gizmo China

– Digital Chat Station