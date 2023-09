Ang GIThrive ng Vivante Health ay Kinilala para sa AI Technology at Employer Subsidized Wellness

Napili ang Vivante Health bilang quarterfinalist sa dalawang kategorya sa 2023 Digital Health Awards ng Digital Health Hub Foundation. Ang GIThrive virtual platform ng kumpanya ay gumagamit ng artificial intelligence (AI) at kinikilala para sa parehong Best Use of AI in Health Tech at Employer Subsidized Wellness na mga kategorya.

Ang GIThrive ay isang digital digestive health solution na nag-aalok ng suporta sa mga indibidwal na dumaranas ng mga digestive disorder. Pinagsasama ng platform ang teknolohiyang hinimok ng AI, buong-panahong tulong mula sa mga nakarehistrong dietitian at health coach, at access sa isang network ng mga internist at gastroenterologist para sa diagnosis at paggamot. Ang mga resulta ay kahanga-hanga, na may higit sa 90% ng mga gumagamit na nag-uulat ng pinabuting mga sintomas ng pagtunaw at kalidad ng buhay. Higit pa rito, ang mga organisasyong nag-aalok ng GIThrive bilang benepisyo ng empleyado ay nakakaranas ng mga pagbawas ng 15% o higit pa sa mga gastusing medikal na nauugnay sa pagtunaw.

Sa Best Use of AI in Health Tech category, namumukod-tangi ang GIThrive ng Vivante Health para sa mga personalized na plano sa pangangalaga nito na umaasa sa AI at machine learning. Ang mga planong ito ay idinisenyo upang maibsan ang mga sintomas ng digestive at bawasan ang mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan. Maaaring kabilang sa mga rekomendasyon ang mga pagsasaayos sa dietary at lifestyle, online na mapagkukunang pang-edukasyon, cognitive-behavioral therapy, mga konsultasyon sa mga health coach, at mga klinikal na interbensyon tulad ng mga lab test at telehealth appointment.

Ang pagsasama sa kategoryang Best Employer Subsidized Wellness ay repleksyon ng pakikipagtulungan ng Vivante sa mga employer upang isama ang digestive health sa kanilang mga plano sa benepisyo. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng GIThrive, nasaksihan ng mga organisasyon ang mga pagbawas sa mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan na nauugnay sa mga isyu sa pagtunaw. Nagpakita ang mga empleyado ng pinahusay na pagsunod sa gamot at pagbabago ng pag-uugali, na nagreresulta sa mas kaunting mga pagbisita sa emergency room at pagpasok sa ospital. Sa katunayan, ang mga isyu sa gastrointestinal ay kabilang sa nangungunang limang gastos sa pangangalagang pangkalusugan para sa maraming kumpanya.

Binibigyang-diin ng Vivante Health CEO, Bill Snyder, ang kahalagahan ng mga personalized na plano sa paggamot at patuloy na suporta na inaalok ng platform ng GIThrive. Sa GIThrive, ang mga indibidwal ay may access sa maraming mapagkukunan ng kalusugan ng digestive sa isang lugar, na nagbibigay-daan para sa agarang pangangalaga at pagpapatuloy ng paggamot. Si Snyder ay nagpapahayag ng pasasalamat para sa pagkilala sa parehong mga kategorya, na binibigyang-diin ang positibong epekto ng Vivante Health sa mga miyembro nito at ang mga napatunayang resulta na kanilang nakakamit.

Ang mga finalist para sa Digital Health Awards ay iaanunsyo sa Setyembre 22, kung saan ang mga nanalo ay inihayag sa Grand Finale sa HLTH 2023 sa Las Vegas sa Oktubre 9.

Tungkol sa Vivante Health: Ang Vivante Health ay isang digital na kumpanya ng pangangalagang pangkalusugan na nakatuon sa pagbabago ng pamamahala ng mga malalang kondisyon, simula sa bituka. Pinagsasama ng kanilang virtual na pangangalaga sa GI ang teknolohiyang hinihimok ng data sa isang pinagsama-samang pangkat ng mga manggagamot, dietitian, at tagapagturo ng kalusugan upang maghatid ng personalized at napapanahong pangangalaga.

