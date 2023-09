Ang Lumikha ng Viral na Larong 'Only Up!' Pulls Game mula sa Steam, Binabanggit ang Stress

Ang lumikha ng sikat na physics-based platformer game, Only Up!, ay nagpasya na alisin ang laro mula sa Steam storefront, na binanggit ang "stress" bilang dahilan sa likod ng desisyong ito. Tanging Up! nakakuha ng malaking atensyon noong Mayo nang ipakita ng mga kilalang streamer at YouTuber ang kanilang mga pagtatangka na maabot ang tuktok sa mapaghamong larong ito.

Sa isang update sa Steam, inilarawan ng tagalikha ng laro, na tinatawag na SCKR Games, ang kanilang sarili bilang isang solo developer at inamin na Only Up! ay ang kanilang unang karanasan sa pagbuo ng video game. Ginawa nila ang laro bilang isang creative outlet at isang paraan upang subukan ang kanilang mga sarili, ngunit ito ay nagdulot sa kanila ng maraming stress sa nakalipas na ilang buwan. Ngayon, handa na silang magpatuloy at ilagay ang laro sa likod nila.

Inihayag ng creator na kasalukuyang ginagawa nila ang kanilang susunod na laro, na pinangalanang Kilth. Ipinahayag nila ang pangangailangan para sa kapayapaan ng isip at pagpapagaling at planong huminto upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa disenyo ng laro. Sa kanilang bagong kaalaman at karanasan, nilalayon nilang idirekta ang kanilang mga lakas patungo sa Kilth. Ang paparating na laro ay magkakaroon ng ganap na kakaibang genre at setting, na may diin sa cinematography. Inaasahan ng creator na makipagtulungan sa isang maliit na team para sa mapaghamong proyektong ito upang mapahusay ang kanilang mga kasanayan sa disenyo ng laro.

Hindi ito ang unang pagkakataon na Only Up! ay tinanggal mula sa Steam. Dati, tinanggal ang laro dahil sa paggamit ng mga naka-copyright na asset, ngunit bumalik ito pagkatapos maalis ang mga lumalabag na asset. Kinilala ng developer ang feedback at suporta mula sa komunidad tungkol sa mga bahid ng laro at nagpahayag ng pasasalamat sa mga nakikiramay at palakaibigang kasamahan sa industriya.

Ang desisyon ng creator na alisin ang Only Up! at ipahayag ang kanilang pagkapagod ay sumasalamin sa mga damdamin ni Dong Nguyen, ang lumikha ng Flappy Bird, na kinuha ang laro mula sa mga tindahan ng app noong 2014 dahil sa pagiging nakakahumaling nito. Inihayag ni Nguyen na nakaramdam siya ng pagkakasala at hindi komportable sa tagumpay ng laro.

Sa oras ng pagsulat, Only Up! ay kasalukuyang hindi magagamit para sa pagbili sa Steam, kahit na ang pahina nito ay umiiral pa rin. Ang pamagat ng laro ay pinalitan ng "hindi magagamit," at ang developer ay pinalitan ng pangalan na "Indiesolodev." Ang mga positibong review at rating ng user para sa Only Up! ay makikita pa rin sa Steam page.

Pinagmulan: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)