Inilunsad ng Pixel Sky Animations ang Unang Drone Light Show ng Vancouver sa Open-Air Gala

Ang kumpanya ng drone light show na nakabase sa Vancouver, ang Pixel Sky Animations, ay ipagdiriwang ang opisyal na pampublikong paglulunsad nito sa Open-Air Gala sa Setyembre 15. Ang kaganapan, na gaganapin sa Science World at False Creek, ay magtatampok din ng unang drone light ng Vancouver palabas, na nakakabighani sa inaasahang madla ng 700 dadalo.

Naniniwala ang Pixel Sky Animations na ang pagkukuwento ay mahalaga sa bawat mahusay na pagganap. Sa kanilang mga drone light show, nilalayon nilang makisali, magbigay ng inspirasyon, at humanga sa mga manonood sa lahat ng edad sa pamamagitan ng paggamit sa kalangitan sa gabi bilang isang canvas upang magpinta ng mga salaysay. Ang drone light show ay masusing idinisenyo para sa pinakamainam na panonood mula sa isang partikular na focal point sa Science World, ngunit ito ay makikita mula sa iba't ibang mga anggulo sa kahabaan ng False Creek seawall.

Ang Open-Air Gala ay mag-aalok ng curated cocktail experience mula sa Bootleggers at isang immersive art exhibition ng Chali Rosso Art Gallery. Dalawang yugto ng pagtatanghal ang magiging headline ng mga internasyonal na DJ na sina Ray Kash at Dezza. Ang mga dadalo ay magkakaroon ng pagkakataong madala sa mga bagong mundo sa pamamagitan ng sining na hinimok ng teknolohiya.

Ang mga tiket para sa Open-Air Gala ay nagsisimula sa $45 kasama ang mga bayarin at maaaring mabili online. Nangangako itong isang di malilimutang gabi ng entertainment, na pinagsasama ang makabagong paggamit ng mga drone na may musika, sining, at mixology.

