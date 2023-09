Ang Gobernador ng Virginia ay Naglabas ng mga Plano para sa Pagpapalawak ng Broadband sa Buong Estado

Ang Gobernador ng Virginia na si Glenn Youngkin ay naglabas ng isang 5-taong plano upang ikonekta ang mga Virginians sa abot-kaya, high-speed broadband. Binabalangkas ng plano kung paano gagamitin ng estado ang $1.48 bilyon nitong pederal na alokasyon upang mag-deploy ng mga internet network sa mga lugar na kasalukuyang walang access. Sa inisyatiba na ito, nilalayon ng Virginia na unahin ang mga hindi naseserbisyuhan na mga tahanan, negosyo, at mga anchor ng komunidad, na naglalayong maabot ang tinatayang 160,000 lokasyon.

Ang pag-access sa high-speed broadband ay hindi na itinuturing na isang luho, ngunit isang pangangailangan para sa ganap na pakikilahok sa pang-araw-araw na buhay. Naniniwala si Gobernador Youngkin na sa pamamagitan ng pagkonekta sa lahat ng Virginians sa pamamagitan ng broadband, ang estado ay gagawa ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa pagtulay sa digital divide.

Bilang karagdagan sa pagbibigay ng access, binibigyang-diin ng plano ang kahalagahan ng pagtataguyod ng digital literacy, pagpapabuti ng pangangalagang pangkalusugan, at pagpapababa ng mga gastos para sa lahat ng Virginians. Sa pamamagitan ng pagkamit ng unibersal na saklaw ng broadband, magagawa ng estado na idirekta ang mga pagsisikap at pagpopondo nito patungo sa mga kritikal na lugar na ito.

Ang programang Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), na pinondohan ng pederal na Infrastructure Investments and Jobs Act, ay isang pambansang inisyatiba na naglalayong palawakin ang high-speed internet access. Ang Department of Housing and Community Development (DHCD) ng Virginia ay mangangasiwa sa $1.48 bilyong BEAD na alokasyon ng estado. Ang pagpopondo na ito ay makadagdag sa patuloy na pagsisikap ng Virginia Telecommunication Initiative (VATI) upang maabot ang mga hindi naseserbistang rehiyon sa buong estado.

Kapag naitatag na ang unibersal na broadband access, ililipat ng DHCD ang focus nito patungo sa pagtataguyod ng affordability at pagpapabuti ng paggamit ng mga serbisyo ng broadband. Ang layunin ay upang matiyak na ang lahat ng Virginians ay maaaring ma-access at magamit ang kritikal na serbisyong ito.

Nangunguna ang Virginia sa pagsasara ng digital divide, na naglaan ng mahigit $935 milyon sa estado at pederal na pagpopondo mula noong 2017. Ang mga pamumuhunang ito ay nagpalawak ng imprastraktura ng broadband sa mahigit 388,000 na lokasyon sa 80 lungsod at county sa buong Commonwealth. Ang pondo ay dinagdagan ng karagdagang $1.1 bilyon sa pagtutugma ng mga pondo mula sa mga lokal na pamahalaan at internet service provider.

Ang DHCD ay kasalukuyang tumatanggap ng mga pampublikong komento sa BEAD Initial Proposal hanggang Setyembre 19. Ang pagkakataong ito para sa pampublikong input ay nagbibigay-daan sa mga stakeholder na magbigay ng feedback at mag-ambag sa pagbuo ng broadband expansion plan.

Ang pangako ng Virginia sa pagtulay sa digital divide ay nagsisilbing pambansang modelo para sa ibang mga estado. Sa pamamagitan ng pagbibigay-priyoridad sa abot-kaya at naa-access na broadband, tinitiyak ng Commonwealth na walang mga komunidad na maiiwan sa digital age.

Pinagmumulan:

– Opisina ng Gobernador ng Virginia

– Department of Housing and Community Development (DHCD)