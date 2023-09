Nilalayon ng Bagong Programa sa Pagsasanay na Tulayin ang Digital Divide sa Rural Tennessee

Nakipagtulungan ang University of Tennessee Institute of Agriculture at AT&T Foundation para ilunsad ang Tennessee Broadband Digital Literacy Training Program, na tinutugunan ang mga hamon na kinakaharap ng mga komunidad sa kanayunan sa pag-access ng broadband internet. Sa pamamagitan ng programang ito, ang mga mamamayan sa 42 na komunidad sa buong Tennessee ay makakatanggap ng pagsasanay at edukasyon upang mapabuti ang kanilang mga digital na kasanayan at dagdagan ang paggamit ng broadband.

Sinimulan ng AT&T Foundation ang inisyatiba sa pamamagitan ng pagpapakita ng $100,000 na tseke sa Unibersidad ng Tennessee noong Setyembre 7. Ang pagpopondo ay magbibigay-daan sa UT Extension na magbigay ng hands-on na pagsasanay sa mga indibidwal sa mga county na may problema sa ekonomiya, na kasalukuyang may limitado o walang access sa broadband internet. Sa pamamagitan ng pagtulay sa digital divide na ito, ang programa ay naglalayong magbigay sa mga residente ng mga bagong pagkakataon para sa trabaho, pagpapaunlad ng kasanayan, at mga programang pang-edukasyon.

Si Sreedhar Upendram, isang associate professor sa agricultural at resource economics sa UT, ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pakikipagtulungan sa AT&T Foundation sa pagtugon sa digital divide. Ang programa ay aktibong makisali at mamumuhunan sa pagsasanay sa mga mamamayan, pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa mga lokal na negosyo, negosyante, senior center, at lakas paggawa sa mga komunidad sa kanayunan. Sa pamamagitan ng mga pakikipagtulungang ito, hinahangad ng programa na bigyang kapangyarihan ang mga residente ng mga kinakailangang kasanayan at kaalaman para sa pag-navigate sa digital world.

Kinikilala ng Pangulo ng AT&T Tennessee na si Joelle Phillips, ang pangako ng kumpanya sa pagsuporta sa mga kritikal na programa, tulad ng Digital Literacy Training Program ng UT. Ang programang ito ay nakikita bilang isang paraan upang hindi lamang palawakin at pahusayin ang mga broadband network ngunit mag-ambag din sa pagbuo ng mas matibay na komunidad at mas magandang kinabukasan.

Sa konklusyon, ang Tennessee Broadband Digital Literacy Training Program ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pagbibigay ng mga rural na komunidad ng Tennessee ng mga digital na kasanayan na kailangan para sa pakikilahok sa digital age ngayon. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng University of Tennessee at AT&T Foundation, ang mga residente ay magkakaroon ng access sa mga pang-edukasyon na workshop at pagsasanay, pagpapaunlad ng ekonomiya, at pagsasara ng digital divide.

Pinagmumulan:

– UTIA.tennessee.edu