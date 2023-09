Tumaas ang US Shares habang ang mga Investor ay Tumutuon sa Ulat sa Consumer Price Index

By

Ang mga pagbabahagi ng US ay nagsara ng bahagyang mas mataas habang ang mga namumuhunan ay nakatutok sa ulat ng index ng presyo ng consumer sa susunod na linggo. Ang mga stock ng Apple ay nakakita rin ng katatagan pagkatapos ng dalawang araw na pagbaba. Ang Dow ay tumaas ng 0.2%, ang S&P ay nakakuha ng 0.1%, at ang Nasdaq ay tumaas ng 0.1%.

Sa Australia, ang ASX futures ay tumaas ng 0.1% o 4 na puntos sa 7154. Ang S&P/ASX 200 ay nagsara ng 0.2% o 14.3 puntos noong Biyernes, na nagtapos sa 7156.7. Ang Bloomberg dollar spot index ay tumaas nang mas mataas, habang ang bitcoin ay bumagsak ng 1.2% sa $25,890. Ang yield sa US 10-year note ay tumaas ng 2 basis points sa 4.26%.

Ang mga strategist sa rate ng Bank of America ay inabandona ang kanilang rekomendasyon na maging taktikal na haba sa 10-taong Treasury notes dahil sa panganib ng US economic resilience na nagtutulak ng ani sa 4.75%. Bagama't inaasahan pa rin nila na ang yield ay nasa paligid ng 4% sa katapusan ng taon, ang forecast na ito ay nasa panganib na ngayon.

Iniulat na naghahanda si Barclays na putulin ang daan-daang trabaho upang mabawasan ang mga gastos. Ang mga pagbawas ay iniulat na makakaapekto sa humigit-kumulang 5% ng mga staff na nakaharap sa kliyente sa trading division, pati na rin ang ilang mga dealmaker sa buong mundo. Ang kumpanya ay nagpaplano din na muling ayusin ang mga koponan sa loob ng UK consumer-banking unit nito.

Sa ibang balita, ang consumer price index ng China at producer price index para sa Agosto ay ilalabas sa 11:30 am. Inaasahan ng mga eksperto ang rebound sa mga presyo, na hinihimok ng mga presyo ng pagkain at pagtaas ng suporta para sa domestic na paglalakbay.

