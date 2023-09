Nagsimula ang Antitrust Trial ng Google: Inakusahan ng Pagpapanatili ng Monopoly sa Pamamagitan ng Mga Ilegal na Deal

Nagsimula na ang paglilitis ng US laban sa Google sa Washington, DC, kung saan ang mga abugado ng gobyerno ay nangangatwiran na sadyang nilabag ng tech giant ang mga batas sa antitrust at sinubukang itago ang mga aksyon nito. Sa panahon ng paglilitis, na inaasahang tatagal ng sampung linggo, ang mga executive ng Apple ay nakatakdang tumestigo bilang mga saksi, dahil ang mga deal ng Google sa kumpanya ay bahagi ng malawak na kaso ng antitrust.

Binigyang-diin ni Kenneth Dintzer, Deputy Branch Director sa US Department of Justice (DOJ), ang kahalagahan ng kaso, na nagsasaad na nauukol ito sa kinabukasan ng internet. Ayon kay Dintzer, labag sa batas na pinanatili ng Google ang monopolyo nito mula noong 2010 sa pamamagitan ng pagbabayad ng malaking halaga ng pera sa mga kumpanya tulad ng Apple at AT&T. Ipinaglaban niya na alam ng Google na ang mga kasunduang ito ay lumampas sa mga hangganan ng antitrust at ang kumpanya ay ilegal na humawak ng monopolyo sa loob ng mahigit isang dekada sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng mga default at sukat.

Bukod dito, inakusahan ng DOJ ang Google ng pagmamanipula ng mga ad auction upang taasan ang mga presyo para sa mga online na advertiser. Nagpakita si Dintzer ng ebidensiya sa korte na diumano ay nagpakita kung paano hinangad ng Google na pangalagaan ang mga komunikasyong nagdedetalye ng mga pagbabayad nito sa mga kumpanya tulad ng Apple. Nagpakita siya ng pag-uusap sa chat kung saan hiniling ng CEO ng Google na si Sundar Pichai na huwag paganahin ang kasaysayan ng chat.

Bagama't pinaninindigan ng Google na nakamit nito ang makabuluhang marketshare nito sa pamamagitan ng kagustuhan at merito ng user, ang pagsubok ay pangunahing tututuon kung ang pamamahala ng kumpanya sa paghahanap at paghahanap sa advertising ay lumabag sa mga batas sa antitrust. Kung mapatunayang nagkasala, maaaring mag-opt si Judge Amit Mehta na iutos ang breakup ng Google.

Inaasahan ng Apple na ma-excuse sa paglilitis at para sa subpoena ng kanilang mga executive na ma-quash, dahil ang kumpanya ay nakapagbigay na ng malawak na testimonya at isang malaking bilang ng mga dokumento. Gayunpaman, tinanggihan ni Judge Mehta ang kahilingang ito, at ang mga executive ng Apple na sina Eddy Cue, John Giannandrea, at Adrian Perica ay sa kalaunan ay magiging saksi sa susunod na punto sa paglilitis.

