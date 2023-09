Paggamit ng Degree Apprenticeships para Isara ang Digital Skills Gap

Ang apprenticeship levy ay ipinakilala ng gobyerno ng UK noong 2017 bilang isang paraan para mamuhunan ang malalaking employer sa pagsasanay sa apprenticeship. Ang mga employer na may salary bill na higit sa £3 milyon bawat taon ay kinakailangang magbayad ng 0.5% ng kanilang kabuuang taunang salary bill sa levy fund. Pagkatapos ay maaari nilang gamitin ang mga pondong ito upang suportahan ang kanilang sariling pagsasanay sa pag-aprentis at mga gastos sa pagtatasa o ilipat ang mga ito sa ibang tagapag-empleyo. Gayunpaman, mag-e-expire ang anumang hindi nagamit na pondo.

Mayroong malawak na hanay ng mga pamantayan ng apprenticeship na magagamit sa iba't ibang antas, kabilang ang mga nasa digital na trabaho. Ang Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) ay nagbibigay ng mga occupational na mapa upang matulungan ang mga employer na matukoy ang mga ruta ng pag-unlad at upskilling para sa mga apprentice. Ang mga unibersidad na nakatuon sa bokasyonal, tulad ng Buckinghamshire New University (BNU), ay pumasok din sa mas mataas at degree na apprenticeship marketplace, na nag-aalok ng probisyon ng apprenticeship sa mga industriya tulad ng healthcare, policing, engineering, negosyo at pamamahala, at digital.

Ang mga tagapag-empleyo ay madalas na nagre-recruit ng mga apprentice sa mga mas mababang antas ng apprenticeship at nag-aalok ng mga pagkakataon para sa kanila na mag-upskill sa isang buong degree-level na kwalipikasyon. Nagbibigay-daan ito sa mga apprentice na makakuha ng buong Bachelor's degree sa loob ng mas maikling time frame kumpara sa tradisyonal na apat na taon.

Bagama't maaaring may mga alalahanin tungkol sa mga rate ng pagkumpleto ng apprenticeship, dapat na maingat na isaalang-alang ng mga employer ang track record ng mga provider na kanilang isinasaalang-alang. Halimbawa, ang BNU ay may completion rate na higit sa 90% sa kanilang Digital and Technology Solutions Professional (BSc) degree apprenticeship. Ang partikular na pamantayan ng apprenticeship ay may anim na natatanging pathway, kabilang ang Software Engineering, IT Consultancy, Cyber ​​Security, Networking, Data Analysis, at Business Analysis.

Ang mga tagapagbigay ng pagsasanay ay maaaring mag-alok ng iba't ibang mga modelo ng paghahatid, tulad ng araw na paglabas o pagharang ng paghahatid. Maaari din silang bumuo ng mga pasadyang modelo ng paghahatid para sa mga employer na maaaring mag-recruit ng pinakamababang bilang ng mga apprentice.

Ang mga degree apprenticeship ay maaaring maging transformational sa mga tuntunin ng personal na pag-unlad. Nagbibigay sila ng mga mag-aaral ng mahalagang karanasan sa trabaho at pagkakataong makakuha ng degree nang hindi nagkakaroon ng utang. Ang mga degree na apprenticeship ay hindi limitado sa mga magtatapos sa paaralan; nakikinabang din sila sa mga kasalukuyang empleyado na gustong mag-upskill o mga nagpapalit ng karera na naghahanap ng mga bagong pagkakataon. Tinutulay din ng mga apprenticeship na ito ang agwat ng mga kasanayan sa pagitan ng edukasyon sa unibersidad at mga kinakailangan sa industriya.

Upang epektibong magamit ang mga degree na apprenticeship upang bawasan ang agwat sa mga digital na kasanayan, kailangan ng mga employer na lumikha ng mga tungkulin ng apprentice o mag-alok ng pagsasanay na pinondohan ng buwis sa mga kasalukuyang empleyado. Dapat din nilang isaalang-alang ang antas ng mga apprenticeship at ang mga partikular na pamantayan ng apprenticeship na naaayon sa kanilang mga pangangailangan sa workforce.

Upang mag-navigate sa masalimuot na mundo ng mga apprenticeship, maaaring tumingin ang mga employer sa mga matagumpay na halimbawa mula sa ibang mga organisasyon. Halimbawa, si Crimson, isang kumpanya ng IT na nakabase sa West Midlands, ay nakabuo ng isang matagumpay na apprenticeship program. Nagre-recruit sila ng mga umalis sa paaralan sa Level 4 na apprenticeship at nag-aalok sa kanila ng pagkakataong magpatuloy sa isang IT Consultant degree apprenticeship. Mayroon silang mataas na ratio ng mga apprentice sa kanilang negosyo at isang malakas na pangako sa pag-aalaga ng talento sa hinaharap.

Sa konklusyon, ang mga degree apprenticeship ay may potensyal na tugunan ang agwat ng mga kasanayan sa digital at ihanda ang susunod na henerasyon ng mga digital technologist. Sa pamamagitan ng paggamit ng apprenticeship levy at pakikipagtulungan sa mga pinagkakatiwalaang tagapagbigay ng pagsasanay, ang mga tagapag-empleyo ay maaaring magbigay ng mahahalagang pagkakataon para sa mga indibidwal na paunlarin ang kanilang mga kasanayan at makakuha ng karanasan sa trabaho sa mga umuusbong na teknolohiya.

Pinagmumulan:

