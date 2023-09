Bagong Security Update na Inilabas para sa mga iPhone at iPad

Nagbigay ang Apple ng mahalagang update sa seguridad para sa mga iPhone at iPad upang matugunan ang mga kamakailang natuklasang kahinaan sa software ng system. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Citizen Lab ng University of Toronto ang bahid ng seguridad, na pinagsamantalahan upang ipamahagi ang komersyal na spyware na tinatawag na Pegasus. Binuo at ibinenta ng kumpanya ng Israel na NSO Group, ang Pegasus ay karaniwang ginagamit upang i-target ang mga dissidente, mamamahayag, at mga kalaban sa pulitika.

Bagama't ang karaniwang user ay malamang na hindi direktang maapektuhan ng spyware na ito, mahigpit na pinapayuhan ng Citizen Lab ang lahat ng mga user na i-update kaagad ang kanilang mga device bilang isang pag-iingat. Ang pag-install ng update ay isang tapat na proseso. Buksan ang Settings app sa iyong iPhone, pumunta sa “General,” at piliin ang “Software Update.” Kung available ang iOS 16.6.1 software update, i-tap ito para simulan ang pag-install.

Kung hindi mo mahanap ang update, bumalik sa General page, i-tap ang “About,” at i-verify ang numero ng bersyon ng iyong iOS. Kung gumagamit na ang iyong device ng iOS 16.6.1, matagumpay na na-install ang update. Gayunpaman, kung ikaw ay nasa bersyon 16.6 o mas naunang pag-ulit, sundin muli ang mga nabanggit na hakbang. Ang pag-restart ng iyong telepono ay maaaring makatulong din sa pag-trigger ng update. Bukod pa rito, tiyaking mayroon kang matatag na koneksyon sa internet at bigyan ito ng ilang oras bago subukang suriin muli ang mga update.

Mahalagang panatilihing napapanahon ang iyong mga device sa mga pinakabagong update sa seguridad upang maprotektahan laban sa mga potensyal na banta. Sa pamamagitan ng agarang pag-install ng security patch na ito, mas mapoprotektahan mo ang iyong iPhone o iPad mula sa mga posibleng kahinaan at hindi awtorisadong pag-access.

Pinagmumulan:

Citizen Lab ng Unibersidad ng Toronto

NSO Group