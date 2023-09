Lahat ng Gumagamit ng Apple ay Hinikayat na Mag-update Kaagad ng Mga Device

Naglabas ang Apple ng kritikal na update sa seguridad para sa mga iPhone at iPad upang matugunan ang mga bagong natuklasang kahinaan sa kanilang system software. Ang mga bahid ay natuklasan ng mga mananaliksik sa Citizen Lab ng University of Toronto, na natagpuan na ang mga kahinaan na ito ay aktibong pinagsamantalahan ng isang komersyal na spyware na tinatawag na Pegasus, na binuo at ibinenta ng kumpanya ng Israeli na NSO Group.

Bagama't karaniwang ginagamit ang Pegasus upang i-target ang mga partikular na indibidwal gaya ng mga dissidents, mamamahayag, at kalaban sa pulitika, mahalaga para sa lahat ng user ng Apple na i-update ang kanilang mga device sa lalong madaling panahon. Ang update sa seguridad, na may label na iOS 16.6.1, ay maaaring i-install sa pamamagitan ng pag-navigate sa Settings app sa iyong iPhone, pagpili sa “General,” at pagkatapos ay “Software Update.” Kung ang update ay hindi nakikita, bumalik sa Pangkalahatang pahina at i-tap ang "Tungkol sa" upang suriin ang iyong bersyon ng iOS. Kung gumagamit ka pa rin ng 16.6 o mas naunang bersyon, ulitin ang mga hakbang na binanggit sa itaas.

Ang pag-restart ng iyong telepono at pagtiyak ng isang matatag na koneksyon sa internet ay maaari ring mag-prompt ng pag-update upang lumitaw. Mahalagang i-install kaagad ang update na ito upang maprotektahan ang iyong device mula sa mga potensyal na paglabag sa seguridad at hindi awtorisadong pag-access.

Itinatampok ng rekomendasyon ng Citizen Lab para sa agarang pagkilos ang kalubhaan ng mga kahinaan na pinagsamantalahan. Kahit na naniniwala kang hindi ka target para sa mga ganitong sopistikadong pag-atake, mahalagang manatiling mapagbantay at i-update ang iyong device upang matiyak ang seguridad nito.

Ang pag-update ng seguridad ng iOS 16.6.1 ay tumutugon sa mga partikular na kahinaan na pinagsamantalahan ng Pegasus spyware, na nagbibigay sa mga user ng pinahusay na proteksyon laban sa mga potensyal na banta. Ang regular na pag-update ng software ng iyong device ay isang mahalagang bahagi ng pagprotekta sa iyong digital na seguridad at pagprotekta sa iyong personal na impormasyon.

