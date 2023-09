Ang Fantasy Renaissance: Mula Baldur's Gate 3 hanggang Coda

Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon ng kapansin-pansing muling pagkabuhay ng gonzo high fantasy. Ang kasikatan ng Critical Role at iba pang aktuwal na paglalaro ng fantasy tabletop na role-playing na laro, kasama ang tagumpay ng isang Dungeons & Dragons na pelikula na talagang nakatanggap ng papuri, ay nagtakda ng yugto para sa pasabog na tagumpay ng Baldur's Gate 3.

Ang Baldur's Gate 3 ay nagdadala ng mga manlalaro sa isang kapanapanabik na paglalakbay sa Underdark habang hinahangad nilang mapabilib si Karlach, isang mabigat na berserker na may madilim na nakaraan. Gayunpaman, ang mga character ng laro ay hindi na kasing sexually charged gaya ng dati, na nagreresulta sa mas mabagal na takbo para sa mga naghahanap ng romantikong pagkikita.

Sa kabutihang palad, ang mga tagahanga ng "walang kwentang bard at tall, buff berserker" dynamic ay makakahanap ng aliw sa Coda, isang epic fantasy series na kilala sa makulay nitong visual at anti-doomer na tema. Ngayon, may dapat ipagdiwang ang mga tagahanga ng Coda dahil nakatakdang ilunsad ngayong linggo ang pinakahihintay na sequel ng orihinal na serye.

Ang Coda ay naghahatid ng isang hanay ng mga mapang-akit na elemento, kabilang ang isang disillusioned bard na pagod na sa mga tipikal na kuwento ng bayani, isang setting na nakapagpapaalaala sa Mad Max na may kakaibang mga paksyon, at isang bayani na nag-iniksyon ng puro magic sa mga ugat ng kanyang napakapangit na unicorn. Ang manunulat na si Simon Spurrier at ang artist na si Matías Bergara ay nagtulungan sa Coda, na unang inilathala noong 2018. Tinalakay ng kuwento ang mga eksistensyal na tanong tungkol sa pagliligtas sa mundo sa pamamagitan ng paniniwala sa mga tao o pagwawalang-bahala nito nang may bulag na paniniwala sa mga bayani at mahika, habang tinutuklas ang mga kumplikado ng mga relasyon .

Habang ang Dungeons & Dragons ay nagbibigay ng mga librong may magagandang larawan upang ilubog ang mga mambabasa sa mundo ng pantasya, ipinakita ng Coda ang sarili nito bilang isang tunay na kakaibang karanasan, na maihahambing sa isang kapansin-pansing piraso ng sining na ipininta sa gilid ng isang cool na van. Ang sumunod na pangyayari sa Coda ay nagpapanatili ng natatanging istilo ng serye habang ipinagpapatuloy ang magkakaugnay na mga salaysay nina Serka at Hum.

Sa self-aware fantasy renaissance na ito, hindi na kailangan ng mga tagahanga na manirahan sa isang kuwento na nagtatampok ng isang napakapangit na babae na umiibig. Maaari silang makibahagi sa mga romantikong pagtatagpo kay Karlach sa Baldur's Gate 3 at balikan ang nakakaakit na kuwento nina Hum at Serka sa Coda. Para sa mga sabik na naghihintay ng atensyon ni Karlach, ang pagpapalabas ng Coda sequel ay nagbibigay ng isang kasamang masiyahan sa pansamantala.

