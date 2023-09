Nag-aanunsyo ang Unity ng Mga Bagong Singilin para sa Mga Pag-install ng Laro Gamit ang Unity Engine

Ang Unity, isang nangungunang platform sa pagbuo ng laro, ay nag-anunsyo kamakailan na magpapatupad ito ng bagong singil para sa bawat larong naka-install gamit ang Unity Engine. Ang singil na ito, na kilala bilang Unity Runtime Fee, ay malalapat sa mga larong lumampas sa isang partikular na limitasyon ng kita at bilang ng panghabambuhay na pag-install sa loob ng nakaraang taon.

Ang mga partikular na limitasyon at bayarin ay nag-iiba depende sa uri ng Unity subscription na hawak ng developer. Para sa mga user ng Unity Personal at Unity Plus, ang threshold ng kita ay itinakda sa $200,000 bawat taon, na may panghabambuhay na bilang ng pag-install na 200,000. Sa kabilang banda, ang Unity Pro at Unity Enterprise account ay may mas mataas na threshold na $1 milyon sa kita bawat taon at 1 milyong panghabambuhay na pag-install.

Ang mga bayarin para sa paglampas sa mga limitasyong ito ay iba rin para sa bawat uri ng subscription. Sisingilin ang mga Unity Personal na developer ng $0.20 para sa bawat pag-install sa itaas ng threshold, habang ang mga Unity Enterprise account ay magbabayad lamang ng $0.01 para sa bawat pag-install na higit sa 2 milyon. Ang mga developer sa mga umuusbong na merkado ay tumatanggap ng mga pinababang bayarin, kasama ang Unity Personal na mga account na nagbabayad ng $0.02 bawat pag-install at ang mga Enterprise account ay nagbabayad ng $0.005 bawat pag-install.

Kapansin-pansin, malalapat din ang mga bayarin na ito sa mga umiiral nang laro na binuo sa Unity kung natutugunan ng mga ito ang mga limitasyon ng bilang ng kita at pag-install. Mahalagang banggitin na ang Unity Runtime Fee ay hindi nalalapat sa mga non-game application.

Binibigyang-katwiran ng Unity ang pagpapatupad ng bayad na ito sa pamamagitan ng pag-highlight na sa tuwing mada-download ang isang laro, naka-install din ang Unity Runtime. Naniniwala ang kumpanya na pinapanatili ng isang install-based na bayad ang mga kita sa pananalapi mula sa pakikipag-ugnayan ng manlalaro para sa mga creator, hindi tulad ng modelo ng pagbabahagi ng kita.

Bilang karagdagan sa mga pagbabagong ito, inihayag ng Unity ang pagreretiro ng antas ng subscription nito sa Unity Plus. Ang mga kasalukuyang subscriber ng Plus ay bibigyan ng pagkakataong mag-upgrade sa Unity Pro sa loob ng isang taon sa presyong Plus.

Ang Unity Engine, na kilala sa maraming nalalaman at makapangyarihang mga kakayahan sa pagbuo ng laro, ay ipinagmamalaki ang bilyun-bilyong buwanang pag-download. Ang bagong istraktura ng bayad ay naglalayong suportahan ang patuloy na paglaki at pag-unlad ng mga tagalikha ng laro habang pinapanatili ang integridad ng Unity ecosystem.

