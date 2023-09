Ang Touchscreen iMac G3: Isang Kapansin-pansing Kakatwa

Sa isang kamakailang video ni Michael MJD, isang kamangha-manghang pagtuklas ang ginawa—isang touchscreen na iMac G3 mula 1999 na hindi lamang tumutugon sa pagpindot, kundi pati na rin sa touch pressure. Ang mas nakakaintriga sa paghahanap na ito ay ang sticker sa gilid ng iMac, na nagpapahiwatig na ito ay isang "Engineering Prototype" mula sa Elo, isang opisyal na "Value Added Reseller" para sa mga produkto ng Apple.

Ang iMac G3, na inilabas 25 taon na ang nakakaraan, ay isang groundbreaking device sa maraming paraan. Dahil sa transparent na plastic, naka-streamline na hugis, at matapang na mga pagpipilian sa disenyo, ginawa itong icon ng istilo at pinatibay ang posisyon ng Apple sa mundo ng teknolohiya. Sinimulan din nito ang trend ng transparent na disenyo. Ang Elo, isang kumpanyang dalubhasa sa mga touchscreen, ay ginawang touchscreen kiosk ang ilang iMac na may pag-apruba ng Apple bilang Value Added Reseller.

Kasama sa teknolohiyang touchscreen ni Elo ang paglalagay ng dalawang transduser sa karaniwang CRT display, na nagbibigay-daan para sa touch input. Sa pamamagitan ng pag-abala sa mga acoustic wave, matutukoy ng teknolohiya ang mga X/Y coordinates at maging ang lalim ng presyon ng pagpindot. Ang isang controller board na naka-install sa likod ng display ay nagproseso ng impormasyong ito at nakakonekta sa computer sa pamamagitan ng isang internally routed na cable.

Bagama't humanga si Michael MJD sa teknolohiya, nakita niyang mas mababa ang stock MacOS 8.6 interface kaysa sa mainam para sa paggamit ng touch. Ang maliliit na kontrol sa desktop at mga target ng mouse ay nagpapahirap sa pag-navigate nang may katumpakan. Kung ang touchscreen na iMac na ito ay inilabas sa komersyo, malamang na nagtatampok ito ng custom na software na may mas malalaking touch-friendly na mga pindutan.

Ang konsepto ng mga third-party na touchscreen na conversion sa pamamagitan ng Value Added Resellers ay isang bagay ng nakaraan. Ang kasalukuyang VAR program ng Apple ay higit na nakatuon sa mga serbisyong nauugnay sa software at suporta sa IT ng enterprise. Ang touchscreen na iMac G3 ay nakatayo bilang isang kahanga-hangang kakaiba, isang halimbawa ng kung ano ang maaaring mangyari.

Source:

– Ang YouTube video ni Michael MJD