Bagong Pakikipagsosyo sa pagitan ng University of Limerick at Dell Technologies upang Isulong ang Pananaliksik sa Kanser

Ang isang bagong partnership sa pagitan ng University of Limerick at Dell Technologies ay nakatakdang baguhin ang pananaliksik at diagnostic ng cancer gamit ang mga solusyong hinimok ng teknolohiya. Ang pakikipagtulungan ay naglalayong pahusayin ang mga kakayahan ng Digital Cancer Research Center ng University of Limerick, partikular sa larangan ng oncology.

Ang pangunahing aspeto ng partnership na ito ay ang pagbuo ng isang artificial intelligence (AI) platform ni Dell, na partikular na idinisenyo para sa Digital Cancer Research Center. Ang platform na ito ay magbibigay-daan sa mga clinician na magbigay ng mas epektibong pangangalaga sa mga pasyenteng may B-cell lymphoma sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga oras ng diagnosis at pagpapahusay ng mga opsyon sa paggamot. Bukod pa rito, mapapadali nito ang predictive at diagnostic na pananaliksik, na nagpapahintulot sa mga mananaliksik na lumikha ng isang virtual na representasyon, o "digital twin," ng mga pasyente. Magbibigay ito ng mahahalagang insight sa mga diskarte sa paggamot at makakatulong sa pagbuo ng mga personalized na therapy.

Ang mga mananaliksik sa Digital Cancer Research Center ay kasalukuyang nakatuon sa pagsisiyasat sa papel ng collagen sa pag-unlad ng tumor at pagkalat sa buong katawan. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga paraan upang harangan ang collagen, umaasa silang makahanap ng mga bagong diskarte para sa paggamot sa mga tumor bago sila mag-metastasis.

Si Propesor Paul Murray, Direktor ng Digital Pathology Unit ng Digital Cancer Research Center, ay nagpahayag ng sigasig para sa bagong partnership, na itinatampok ang potensyal na isulong ang pag-unawa sa pag-unlad ng kanser at pagbutihin ang pangangalaga sa pasyente. Binigyang-diin ni Catherine Doyle, Managing Director ng Dell Technologies Ireland, ang kahalagahan ng AI-driven na platform sa paghahatid ng mga precision treatment at pagkuha ng klinikal na pananaliksik sa mga bagong taas.

Ang partnership na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa paglaban sa kanser, na may potensyal na gumawa ng malalim na epekto sa hindi mabilang na buhay. Ipinakikita nito ang kapangyarihan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng akademya at mga kumpanya ng teknolohiya upang himukin ang pagbabago sa pangangalagang pangkalusugan.

Mga Pinagmulan: Ang Unibersidad ng Limerick, Dell Technologies