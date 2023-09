Nakikibaka ang US Stock Futures habang Naghihintay ang mga Mangangalakal sa Apple Event at Economic Data

Ang mga futures ng stock ng US ay nahaharap sa mga hamon habang ang mga mangangalakal ay nananatiling maingat bago ang kaganapan sa marketing ng Apple at ang pangunahing data ng inflation at retail sales. Ang S&P 500 futures ay bumaba ng 0.2%, ang Dow Jones Industrial Average futures ay bumagsak ng 0.2%, at ang Nasdaq 100 futures ay bumaba ng 0.3%. Noong Lunes, ang Dow Jones Industrial Average ay tumaas ng 0.25%, ang S&P 500 ay tumaas ng 0.67%, at ang Nasdaq Composite ay nakakuha ng 1.14%.

Nag-aalangan ang mga mangangalakal na gumawa ng mga makabuluhang bullish bet dahil sa paparating na mga catalyst ng market. Bahagyang mas mataas ang pagbabahagi ng Apple habang hinihintay ng mga mamumuhunan ang kaganapan sa marketing ng kumpanya, kung saan inaasahang ipapakita ang mga bagong iPhone. Ang kaganapan ay may potensyal na makaapekto nang malaki sa merkado. Bilang karagdagan sa kaganapan ng Apple, masusubok din ang gana para sa malalaking stock ng teknolohiya sa $50 bilyon na listahan ng ARM sa New York. Ang IPO ay na-oversubscribe ng 10 beses, na nagmumungkahi ng isang promising demand na maaaring humantong sa isang pataas na pagbabago ng presyo ng IPO.

Ang isa pang salik na nakakaapekto sa sentimento sa merkado ay ang benchmark na US 10-taong mga gastos sa paghiram, na malapit sa kanilang pinakamataas na antas mula noong 2008. Ang mga mangangalakal ay malapit na nanonood ng mga update sa ekonomiya, kabilang ang ulat ng US consumer price index para sa mga presyo ng producer ng Agosto at Agosto at mga numero ng retail sales. Ang data na ito ay makakaimpluwensya sa proseso ng paggawa ng desisyon ng Federal Reserve sa kanilang paparating na mga pagtalakay sa patakaran. Sa kabila ng mga hamon, ang Federal Reserve ay nakatuon pa rin sa pagpapatatag ng ekonomiya, bagama't ang pagkamit ng ninanais na 2% na inflation target ay maaaring magtagal.

Sa pangkalahatan, ipapakita sa linggong ito ang direksyon ng mga equity market ng US, depende sa kinalabasan ng mga paparating na kaganapan at data ng ekonomiya.

Mga Pinagmulan: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management