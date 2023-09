Compound Planning: Pagsasama-sama ng Dalawang Digitally Native Wealth Management Firms

Dalawang digitally native na wealth management firm, ang Compound at Alternativ Wealth, ay nagsanib-puwersa upang lumikha ng Compound Planning, isang digital na opisina ng pamilya na tumutugon sa mga negosyante, propesyonal, at mga retirado. Sa mahigit $1.2 bilyon na asset na nasa ilalim ng pamamahala at isang pangkat ng higit sa 50 indibidwal sa buong US, nilalayon ng bagong entity na magbigay ng komprehensibong hanay ng mga serbisyo sa pagpapayo sa pananalapi at buwis.

Parehong nakakuha ng suporta ang Compound at Alternativ Wealth mula sa mga venture capital firm, kung saan ang Compound ay nakalikom ng kabuuang $37 milyon sa pagpopondo, kabilang ang $25 milyon na Series B round noong Nobyembre. Ang Alternativ ay nagsara ng $10 milyon na round ng financing noong Hunyo. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang kadalubhasaan at mga mapagkukunan, ang Compound Planning ay makakapag-alok ng nakatuong payo sa pananalapi, mga serbisyo sa buwis, mga alternatibong pamumuhunan, mga operasyon ng concierge, at isang digital na interface ng dashboard.

Ang pananaw para sa Compound Planning ay ang maging "Apple of wealth management," na nagbibigay ng streamlined at maginhawang solusyon para sa mga tech professional na pamahalaan ang kanilang personal na kayamanan. Sinabi ni Jordan Gonen, tagapagtatag at dating CEO ng Compound, na ang layunin ay maibsan ang mga pinansiyal na alalahanin upang ang mga indibidwal ay makapag-focus sa kung ano ang pinakamahalaga sa kanilang buhay.

Si Christian Haigh, na dating CEO ng Alternativ, ay gaganap bilang CEO para sa pinagsamang kumpanya. Binigyang-diin ni Haigh na ang pagsasanib ay magbibigay-daan sa kanila na mas mahusay na suportahan ang kanilang mga tagapayo sa pananalapi at, higit sa lahat, maghatid ng karanasan sa pagpaplano sa pananalapi, buwis, at pamumuhunan na nakasentro sa kliyente. Ang Gonen ay lilipat sa isang estratehikong tungkulin, na magbibigay ng suporta sa panahon ng proseso ng pagsasama-sama ng dalawang kumpanya at magtutulak ng mga madiskarteng inisyatiba sa hinaharap.

Sa pangkalahatan, ang pagsasama ng Compound at Alternativ Wealth sa Compound Planning ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa digitalization ng wealth management. Sa pagtutok sa pagbibigay ng mga komprehensibong serbisyo na iniayon sa mga pangangailangan ng mga negosyante, propesyonal, at mga retirado, nilalayon ng bagong entity na baguhin ang industriya at pagandahin ang karanasan ng kliyente.

