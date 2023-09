Gumagamit ang Twitch Streamer ng Mind-Control Technology para Maglaro ng Mga Larong Walang Controller

Buod: Ang Twitch streamer at researcher ng sikolohiya na si Perrikaryal ay dinala ang paglalaro sa susunod na antas sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiyang kontrol sa isip upang maglaro ng mga video game nang walang tradisyonal na controller. Gumagamit ang Perrikaryal ng electroencephalogram (EEG) device, na nagtatala ng electrical activity ng utak, upang kontrolin ang iba't ibang aksyon sa laro. Sa pamamagitan ng pagtango ng kanyang ulo upang igalaw at paggamit ng kanyang mga mata sa pamamagitan ng isang eye-tracker upang puntirya, nagagawa niyang mag-navigate sa mundo ng laro at talunin ang mga kalaban. Ang pinakalayunin ng Perrikaryal ay lumikha ng hands-free na controller na naa-access ng sinuman at nagbibigay ng maihahambing na karanasan sa paglalaro. Patuloy siyang nag-eeksperimento sa iba't ibang input, kabilang ang mga biosignal tulad ng presyon ng dugo at tibok ng puso, upang mapahusay ang nakaka-engganyong karanasan sa paglalaro.

Nagsimula ang paglalakbay ni Perrikaryal sa paggamit ng teknolohiyang kontrol sa isip upang talunin ang larong Elden Ring, na nagpapakita ng potensyal ng makabagong pamamaraang ito. Sa kabila ng mga may pag-aalinlangan, nakikita ni Perrikaryal ang kaguluhan at potensyal para sa higit pang mga pagpapabuti. Sa kasalukuyan, mayroon siyang apat na gumaganang keybinds ng button, ngunit nilalayon niyang bumuo ng isang buong controller na naa-access ang lahat ng mga button at trigger. Kinikilala niya ang mga hamon na naghihintay, lalo na sa pag-navigate sa mga kumplikadong menu sa mga laro tulad ng Minecraft, ngunit nananatili siyang determinado na malampasan ang mga ito.

Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga lab at pangkat ng pananaliksik, plano ng Perrikaryal na isama ang iba't ibang biosignal at teknolohiya ng EEG sa virtual reality at lumikha ng mas nakaka-engganyong karanasan sa paglalaro. Ang kanyang dedikasyon sa pagtulak sa mga hangganan ng mind-control gaming ay humantong sa kanya na mag-eksperimento sa iba't ibang visualization at patuloy na iakma ang kanyang mga diskarte.

Ang pag-unlad ng Perrikaryal ay hindi lamang nagpapakita ng potensyal ng mind-control na teknolohiya sa paglalaro ngunit binibigyang-diin din ang kahalagahan ng trial-and-error sa pagbuo ng mga bagong pamamaraan. Tinanggap niya ang mga hamon at pag-urong bilang mahahalagang bahagi ng paglago at pagpapabuti sa larangan ng paglalaro ng mind-control. Ang mga pagsusumikap ng Perrikaryal ay nagbibigay daan para sa isang hinaharap kung saan ang paglalaro ay nagiging mas naa-access at inklusibo para sa lahat.