Nilalayon ng TUI Group na Ilipat ang Higit sa 50% ng mga Booking sa TUI App

Ang TUI Group, ang pinakamalaking holiday package tour operator sa Europa, ay nagtakda ng layunin na ilipat ang higit sa 50% ng mga booking nito sa TUI App nito. Sa kasalukuyan, wala pang 10% ng mga benta nito sa mga pangunahing market tulad ng UK at Germany ang account ng mga booking ng app. Nais ng TUI Group CEO na si Sebastian Ebel na gawing one-stop travel shop ang app, na binabawasan ang mga gastos na nauugnay sa performance marketing channels at pagpapabuti ng mga umuulit na booking sa pamamagitan ng mga tapat na customer.

Ang TUI app, na kilala rin bilang TUI Digital Assistant, ay unang inilunsad noong 2014 bilang isang tool sa komunikasyon para sa mga customer. Binibigyang-daan na nito ang mga manlalakbay na maghanap, magplano, at mag-book ng lahat ng aspeto ng kanilang bakasyon, kabilang ang mga flight, tirahan, mga karanasan, at mga pakete ng bakasyon. Nag-aalok din ang TUI ng standalone na accommodation at tour at activity booking sa mga platform nito.

Sa kabila ng pagtutok sa TUI app, magpapatuloy ang kumpanya sa pag-aalok ng mga hiwalay na app tulad ng TUI Blue para sa mga pakikipag-ugnayan at serbisyong partikular sa hotel. 80% ng mga TUI package holiday guest ay nagda-download na at ginagamit na ang pangunahing TUI app.

Sa Nordic market, ang TUI ay nakakita ng makabuluhang paglaki sa mga standalone na booking ng accommodation, na may 80% ng mga booking na ginawa ng mga customer na hindi pa nakabiyahe gamit ang TUI. Nagpakita rin ang market na ito ng matinding interes sa mga interactive at communal space sa loob ng mga hotel ng TUI, gayundin sa mga karanasang nakabatay sa aktibidad at mga aktibidad sa palakasan.

Ang TUI ay lumalawak nang higit pa sa tradisyonal nitong sun-and-beach na mga handog at nakikipagsapalaran sa mga destinasyon sa lungsod. Ang mga karanasan sa destinasyon sa lungsod, gaya ng mga excursion sa baybayin, ay nakakita ng tumaas na demand, at ang TUI Collections sa mga destinasyon ng lungsod ay nakakita ng 90% na pagtaas sa mga booking. Ang TUI Musement, ang dibisyon ng mga paglilibot at aktibidad ng grupo, ay namumuhunan sa mga branded na karanasan at pakikipagsosyo upang mapahusay ang mga alok nito.

Sa pangkalahatan, ang TUI Group ay nakatuon sa digital transformation at nakikipagkumpitensya sa iba pang mga online na ahente sa paglalakbay. Sa ambisyosong layunin nitong ilipat ang mahigit 50% ng mga booking sa TUI App nito, nilalayon ng kumpanya na i-streamline ang proseso ng booking, bawasan ang mga gastos, at pataasin ang katapatan ng customer.

Mga Pinagmulan: Skift