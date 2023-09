Kabuuang Digmaan: Nag-aalok ang Pharaoh ng Bagong Nakatutuwang Mechanics sa Pamilyar na Formula

By

Ang Total War, isang sikat na serye ng paglalaro, ay naglabas ng pinakabagong installment nito, ang Total War: Pharaoh. Sa kabila ng nakakaranas ng ilang Total War fatigue dahil sa maraming pag-ulit ng laro sa nakalipas na 20 taon, ang Total War: Pharaoh ay nagawang muling pasiglahin ang pananabik. Binuo ng studio ng Sophia ng Creative Assembly, nag-aalok ang laro ng klasikong karanasan sa swords-and-sandals na may bago at kawili-wiling twist.

Ang isa sa mga natatanging tampok ng Total War: Pharaoh ay ang malawak na mekanika ng kampanya. Ang laro ay nagpapakilala ng bagong antas ng pagiging kumplikado sa pagpapakilala ng mga outpost. Ang mga outpost na ito ay nagsisilbing karagdagang mga puwang ng gusali, na nagbibigay sa mga manlalaro ng mas madiskarteng mga opsyon kapag binubuo ang kanilang mga rehiyon. Ang dagdag na layer ng granularity na ito ay sumasalamin sa pre-industrial na mundo kung saan ang mga nayon ay nakapalibot sa mga bayan, at ang mga bayan ay nakasentro sa paligid ng mga lungsod. Ang pagsasama ng mga outpost ay nagbibigay-daan din para sa espesyalisasyon ng mga rehiyon, pagpapahusay ng pag-customize ng gameplay.

Bilang karagdagan sa Nile, pinalawak ng Total War: Pharaoh ang lugar na puwedeng laruin nito upang isama ang makasaysayang rehiyon ng Napata, ang Levant, at ang South-Central na bahagi ng Anatolia. Gayunpaman, ang mga lugar tulad ng Northern at Western coasts ng modernong-panahong Turkey ay nananatiling hindi naa-access ngunit gumaganap ng isang mahalagang papel sa laro bilang ang mga lokasyon kung saan inilunsad ng mga Sea People ang kanilang mga pag-atake.

Ang pangunahing layunin ng laro ay para sa mga manlalaro na maging Pharaoh ng Egypt o ang Dakilang Hari ng mga Hittite. Ang mga pinuno ay dapat mag-ipon ng pagiging lehitimo, isang mapagkukunang nabuo sa pamamagitan ng kontrol sa mga pangunahing lupain, pagtatayo ng mga partikular na gusali, at pagpasa ng mga Royal Decree. Kapag nakuha na ang sapat na pagiging lehitimo, maaaring hamunin ng mga pinuno ang kasalukuyang pinuno sa isang digmaang sibil, na posibleng makaharap sa iba pang mga kakumpitensya. Ang pagiging pinuno ay simula pa lamang, dahil ang mga manlalaro ay dapat patuloy na mag-ipon ng mga kapangyarihan ng hari at bumuo ng kanilang Sinaunang Pamana, na tinutulad ang mga dakilang pinuno ng nakaraan.

Kabuuang Digmaan: Ipinakilala ni Pharaoh ang isang mapang-akit na sistema ng Royal Court, na nag-aalok ng maraming posisyon na may natatanging kapangyarihan. Ang mga manlalaro ay maaaring makipag-ugnayan sa mga miyembro ng korte na ito, manghingi ng pabor o magplano laban sa kanila. Ang pagbuo ng mga relasyon sa mga miyembro ay maaaring magbigay ng access sa mga espesyal na unit o kahit na humantong sa blackmail at mga banta upang makakuha ng kapangyarihan. Ang masalimuot na court dynamics ay nagdaragdag ng lalim at intriga sa laro.

Kabuuang Digmaan: Binago ng Pharaoh ang serye ng Total War gamit ang kakaibang mekanika at nakakapreskong diskarte nito. Matagal ka mang tagahanga o bago sa serye, ang larong ito ay nangangako ng kapana-panabik at nakaka-engganyong karanasan.

