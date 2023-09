Isang Komprehensibong Gabay sa Mga USB Hub: Ang Mga Perpektong Digital na Kasama

Ang mga USB hub ay maraming nalalaman na mga device na may iba't ibang anyo upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan. Kahit na palagi kang gumagalaw o nangangailangan ng mataas na bilis ng mga kakayahan para sa mga mahirap na gawain, mayroong isang USB hub para sa iyo. Ang mga hub na ito ay nag-iiba sa laki, bilis, at mga feature, na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga opsyon upang matugunan ang iyong mga natatanging kinakailangan.

Sa komprehensibong gabay na ito, tuklasin namin ang mundo ng mga USB hub at ipapakilala sa iyo ang isang seleksyon ng mga nangungunang opsyon na available online. Ang mga hub na ito ay hindi lamang mga accessory; sila ay mga digital na kasamang idinisenyo upang pasimplehin ang iyong buhay at pahusayin ang pamamahala ng iyong device. Susuriin namin ang kanilang mga feature, benepisyo, at mga real-world na application, na tumutulong sa iyong mahanap ang perpektong USB hub upang walang putol na isama sa iyong digital na pamumuhay.

Portronics Mport 31 USB Hub

Ang Portronics Mport 31 USB Hub ay isang versatile hub na nagbibigay ng apat na dagdag na USB port sa isang device. Sa pamamagitan ng USB 3.0 port para sa mabilis na paglilipat ng data at tatlong USB 2.0 port, ang multitasking ay nagiging madali. Tugma ito sa iba't ibang device gaya ng mga keyboard at mouse, at mayroon pa itong 1-taong warranty para sa kapayapaan ng isip. Kung kailangan mo ng mga karagdagang USB port para sa iyong laptop o PC, masasaklaw ka ng hub na ito.

Mga pagtutukoy:

Brand: Portronics

Kulay: Grey

Interface ng Hardware: USB

Mga Katugmang Device: Mga Tablet, Laptop, Desktop

Kabuuang mga USB Port: 4

Zebronics ZEB-90HB USB Hub

Ang Zebronics ZEB-90HB USB Hub ay isang praktikal na device para sa pagpapalawak ng iyong mga opsyon sa pagkakakonekta. May apat na USB 2.0 port at isang 50 cm na cable, tugma ito sa mga laptop, PC, at MacBook. Ang disenyo nitong kasing laki ng bulsa ay ginagawa itong perpekto para sa on-the-go na paggamit. Habang tumatakbo ito sa bilis ng USB 2.0, nililimitahan ang mga kakayahan nito sa paglilipat ng data, nag-aalok ito ng kaginhawahan at pag-andar ng plug-and-play. Ito ay isang kapaki-pakinabang na accessory para sa mga nangangailangan ng mga karagdagang USB port habang naglalakbay.

Mga pagtutukoy:

Brand: Zebronics

Colour: Black

Interface ng Hardware: USB

Espesyal na Tampok: Plug and Play

Mga Katugmang Device: Mga Laptop, Mga Desktop

Quantum 4 Port USB Hub

Ang Quantum 4 Port USB Hub (QHM7532) ay ang iyong productivity companion, na nag-aalok ng seamless connectivity para sa maraming device. Sa isang USB 3.0 port at tatlong USB 2.0 port, maaari kang kumonekta ng hanggang apat na USB device nang sabay-sabay. Nagbibigay-daan ang USB 3.0 slot para sa mabilis na kidlat na paglilipat ng data sa 5Gbps, perpekto para sa mabilis na pagbabahagi ng file. Tugma ito sa mga device tulad ng mga keyboard, mouse, at pen drive. Bukod pa rito, ito ay may kasamang 1-taong warranty ng tagagawa para sa karagdagang kapayapaan ng isip.

Mga pagtutukoy:

Brand: Quantum

Colour: Black

Interface ng Hardware: USB, USB 3.0, USB 2.0

Kahulugan:

USB Hub: Ang USB hub ay isang device na nagpapalawak ng isang USB port sa maraming port, na nagbibigay-daan sa iyong magkonekta ng higit pang USB device sa iyong computer o laptop.

USB 3.0: Kilala rin bilang SuperSpeed ​​USB, ang USB 3.0 ay ang ikatlong pangunahing rebisyon ng pamantayan ng Universal Serial Bus, na nag-aalok ng mas mabilis na bilis ng paglilipat ng data kumpara sa mga nauna nito.

USB 2.0: Ang USB 2.0 ay ang pangalawang pangunahing rebisyon ng pamantayan ng Universal Serial Bus, na nag-aalok ng mas mabagal na bilis ng paglilipat ng data kumpara sa USB 3.0.