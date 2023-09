Paparating na iPhone 15 Series para Makakuha ng Mahahalagang Pag-upgrade

Nakatakdang ilunsad ng Apple ang lineup ng iPhone 15 nito sa Setyembre 12, na may mga tsismis na nagmumungkahi na apat na mga modelo ng iPhone ang ipapakita sa taong ito. Ang vanilla iPhone 15 at iPhone 15 Plus ay napapabalitang pareho ang presyo noong nakaraang taon o makakatanggap ng marginal na pagtaas ng presyo, habang ang iPhone 15 Pro Max ay inaasahang makikita ang pinakamatarik na pagtaas ng presyo kumpara sa nakaraang modelo.

Ang OpenAI ay magho-host ng Inaugural Developer Conference sa Nobyembre

Ang OpenAI, ang lumikha ng sikat na AI chatbot ChatGPT, ay magho-host ng una nitong developer conference sa San Francisco sa Nobyembre 6. Ang kumperensya ay mag-aalok ng personal na pagdalo at mga opsyon sa live-streaming para sa mga developer upang makipag-ugnayan sa kumpanya.

Nagbabago ang Clubhouse sa Audio Messaging App

Ang social audio platform na Clubhouse, na naging popular sa panahon ng pandemya ngunit nakaranas ng pagbaba, ay babalik bilang isang audio messaging app. Sa kamakailang update, nilalayon ng Clubhouse na maging mas sosyal at kakaiba kumpara sa iba pang messaging app, na nag-aalok ng mas interactive at nakaka-engganyong karanasan.

Ang MediaTek ay Bumuo ng 3nm Chipset Gamit ang Teknolohiya ng TSMC

Ang nangungunang tagagawa ng chipset na MediaTek ay nakabuo ng una nitong 3-nanometer (nm) chip gamit ang advanced na teknolohiya ng proseso ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Nakatakdang mag-debut sa 2024 bilang bahagi ng MediaTek Dimensity flagship chipset series, ang bagong chipset na ito ay nangangako ng pinabuting kahusayan at performance.

Inilunsad ng Tecno ang SPARK 10 Pro Moon Explore Edition

Inilunsad ng Tecno ang Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition na smartphone sa India, na nagbibigay pugay sa Chandrayaan 3 moon mission ng ISRO. Gamit ang puti at itim na dual-tone leather na disenyo na inspirasyon ng ibabaw ng buwan, ang device na ito ay nagtatampok ng eco-friendly na silicone-based na leather na likuran at dating ipinakilala bilang Tecno Magic Skin Edition sa mga pandaigdigang merkado.

Pagtaas ng Presyo para sa PlayStation Plus sa India

Kamakailan ay inanunsyo ng Sony na patataasin nito ang mga presyo ng mga taunang plano nito sa PlayStation Plus upang makapagbigay ng mga de-kalidad na laro at karagdagang benepisyo sa mga subscriber. Ang mga opisyal na presyo para sa India ay nakalista na ngayon sa website ng PlayStation, na nagpapakita ng pagtaas ng halos Rs 2,000. Nag-aalok ang PlayStation Plus ng access sa mga libreng laro, pagsubok, at eksklusibong diskwento sa tindahan sa mga subscriber nito, katulad ng Xbox Game Pass.

