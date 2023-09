Bakit Walang Mga Sasakyan sa Lupa ang Starfield, Ayon kay Todd Howard

By

Sa isang kamakailang pag-uusap kay Bloomberg, si Todd Howard, ang malikhaing nangunguna sa Bethesda Game Studios, ay nagbigay-liwanag sa kung bakit walang access ang mga manlalaro sa mga sasakyan sa lupa sa inaabangang laro, ang Starfield. Nang tanungin tungkol sa mga sasakyan, kinilala ni Howard ang pagnanais para sa gayong opsyon ngunit ipinaliwanag na ang kawalan ng mga sasakyan sa lupa ay isang sadyang desisyon upang mapanatili ang kontrol sa karanasan sa pagsaliksik.

Sinabi ni Howard na ang pagpapatupad ng mga sasakyan ay makabuluhang makakaapekto sa gameplay dynamics kapag ang mga manlalaro ay nakarating sa mga planeta pagkatapos tumawid sa outer space. Sa pamamagitan ng paglilimita sa mga manlalaro sa foot exploration, masisiguro ng mga developer ang isang mas na-curate na karanasan at makokontrol ang pacing ng laro. Idinagdag ni Howard, "Ito ay nagbibigay-daan sa amin, para sa mga manlalaro, gawin itong isang karanasan kung saan alam namin kung gaano kabilis nila nakakakita ng mga bagay."

Bagama't maaaring hindi available ang mga sasakyang panglupain sa Starfield, tiniyak ni Howard sa mga manlalaro na may mga alternatibong mekanika sa pagtawid sa lugar. Kasama ng mga nako-customize na spaceship, ang mga manlalaro ay maaaring gumamit ng mga jetpack upang mapahusay ang kadaliang kumilos at gawing mas mahusay ang mahabang paglalakbay.

Bagama't ang opisyal na suporta para sa mga sasakyang panglupa ay maaaring hindi kailanman maisama sa Starfield, posible na ang mga hindi opisyal na mod na ginawa ng mga tagahanga ay maaaring magpakilala sa kanila sa laro. Ang komunidad ng Starfield ay aktibong gumagawa ng mga mod na tumutugon sa iba't ibang aspeto ng laro, kabilang ang mga pagpapabuti sa user interface at mga pagpapahusay sa pagganap.

Habang patuloy na nagbabago ang Starfield, malaki ang posibilidad na mas maraming mods ang bubuo, na magpapalawak sa mga posibilidad ng gameplay. Sa ngayon, available na ang Starfield para sa PC, Xbox Series X | S, at Game Pass.

