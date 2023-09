Starfield's Director Talks Vehicles, PC Performance, at Higit Pa

Sa isang kamakailang panayam, sinagot ng Direktor ng Bethesda na si Todd Howard at ng Xbox CEO na si Phil Spencer ang ilang mga katanungan tungkol sa bagong inilabas na laro, ang Starfield. Isa sa mga paksang tinalakay ay ang kawalan ng mga ground vehicle sa laro. Ipinaliwanag ni Howard na bagama't napag-isipan nilang magpatupad ng mga sasakyang pang-lupa, sa huli ay nagpasya ang studio na mahalagang maglakad ang mga manlalaro pagkatapos bumaba sa kanilang mga barko. Pinayagan nito ang mga developer na sukatin ang bilis ng mga manlalaro at idisenyo ang laro nang naaayon. Bukod pa rito, ang pagpapakilala ng mga sasakyan ay makakapagpabago nang malaki sa karanasan sa gameplay. Gayunpaman, binanggit ni Howard na ang mga manlalaro ay binibigyan pa rin ng isang barko at isang jetpack, na maaaring ituring na mga sasakyan sa kanilang sariling karapatan.

Naantig din sa panayam ang pagganap ng PC ng Starfield at pagiging eksklusibo ng Xbox. Nang tanungin, tinanggihan ni Howard ang paniwala na ang laro ay hindi na-optimize para sa PC. Sinabi niya na ang Starfield ay isang kasalukuyang henerasyong laro, na nagpapahiwatig na maaaring kailanganin ng ilang manlalaro na i-upgrade ang kanilang mga PC upang lubos itong ma-enjoy. Bilang tugon sa isang tanong tungkol sa kumpetisyon mula sa iba pang mga laro tulad ng Baldur's Gate, hindi direktang tinugunan ni Howard ang titulo ng Larian Studios ngunit ipinahayag ang paniniwala na ang Starfield ay makikipag-ugnayan sa mga manlalaro sa maraming taon na darating.

Sa panahon ng panayam, nagbigay si Phil Spencer ng mga pananaw mula sa isang pananaw sa negosyo. Ibinunyag niya na ang Starfield ay kasalukuyang pinaka-pinatugtog na kasalukuyang-gen Xbox eksklusibo, na may libu-libong mga manlalaro sa Game Pass. Bukod pa rito, nabanggit niya na ang Starfield ay ang pinakananais na laro ng Bethesda sa Steam. Gayunpaman, pinili niyang huwag ibunyag kung ang The Elder Scrolls 6 ay magiging eksklusibo din sa Xbox at PC.

Sa pangkalahatan, ang panayam ay nagbigay-liwanag sa iba't ibang aspeto ng Starfield, kabilang ang malikhaing desisyon sa likod ng kawalan ng mga sasakyang pang-ground, ang mga kinakailangan sa pagganap ng PC, at ang pagtanggap ng laro sa mga tuntunin ng katanyagan at wish-listing. Sa kakaibang diskarte nito sa paggalugad sa kalawakan, ang Starfield ay nagpapakita ng bago at kapana-panabik na pakikipagsapalaran para sa Bethesda at nakabuo ng makabuluhang pag-asa sa mga manlalaro at tagahanga.

Pinagmumulan:

– Bloomberg Technology (panayam kay Todd Howard at Phil Spencer)