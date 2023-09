Isang Bagong Contender sa Smartphone Game: The Nothing Phone 2

Sa mundong pinangungunahan ng mga iPhone at Android, ang kumpanyang Nothing na nakabase sa London ay pumasok sa merkado ng smartphone gamit ang makabagong Nothing Phone 2 nito. Dinisenyo bilang hindi gaanong nakakagambalang alternatibo sa mga tradisyonal na smartphone, nag-aalok ang Nothing Phone 2 ng kakaibang karanasan ng gumagamit.

Bilang isang masugid na gumagamit ng iPhone sa loob ng 16 na taon, nagpasya akong magpahinga mula sa aking karaniwang device at subukan ang Nothing Phone 2 sa loob ng 2-linggong paglalakbay sa Europa. Sa kabila ng paunang pagsasaayos ng aking mga teksto na naging berde, nalaman kong kaya kong mabuhay nang wala ang aking minamahal na iPhone.

Ang mga iPhone ng Apple ay naging ehemplo ng teknolohiya ng smartphone, ngunit sa bawat bagong release, ang mga pagbabago ay naging hindi gaanong makabuluhan. Nagiging mas mahirap na kumbinsihin ang mga mamimili na mag-upgrade, dahil ang mga pagpapabuti ay tila maliit, tulad ng mga pag-upgrade ng camera o bahagyang pagpapahusay ng baterya.

Dito papasok ang Nothing Phone 2. Nilikha ng tech entrepreneur na si Carl Pei, Nothing ay nag-aalok ng nakakapreskong pananaw sa karanasan sa smartphone. Gumagana ang Nothing Phone 2 sa Android operating system at nagtatampok ng kakaibang graphical na user interface at mga ilaw ng notification na "Glyph" sa likod ng device.

Hindi tulad ng mga tradisyunal na smartphone na may mga makukulay na icon ng app, Walang nangangailangan ng ibang diskarte. Ang mga monochromatic na imahe para sa mga app ay sadyang idinisenyo upang mabawasan ang tuksong gamitin nang labis ang telepono. Nilalayon ng pagpipiliang disenyo na ito na bawasan ang mga distractions at i-promote ang isang mas nakatuon at maalalahanin na karanasan sa smartphone.

Sa pamamagitan ng pag-aalok ng alternatibo sa karaniwang karanasan sa smartphone, hinahamon ng Nothing Phone 2 ang status quo ng industriyang pinangungunahan ng Apple at Android. Nagbibigay ito ng bagong opsyon para sa mga naghahanap ng hindi gaanong nakakagambalang device. Kung ang Nothing Phone 2 ay makakakuha ng mass appeal ay nananatiling makikita, ngunit ito ay walang alinlangan na isang kawili-wiling karagdagan sa merkado.

Pinagmumulan:

– Sinubukan nina Josh Rogosin at Leila Fadel ng NPR na mag-selfie gamit ang orihinal na iPhone.

– Nothing Phone 2 ng Nothing, isang kumpanyang nakabase sa London.