Inilabas ng Apple ang Security Update para I-patch ang Pinagsamantalahang Kahinaan sa Software

Nag-isyu ang Apple ng makabuluhang update sa seguridad para sa mga iPhone at iPad bilang tugon sa pagtuklas ng mga bagong pinagsasamantalahang kahinaan sa seguridad sa software ng system ng mga device. Ang mga kahinaan ay natuklasan ng mga mananaliksik sa University of Toronto's Citizen Lab, na natagpuan na ang software na flaw ay aktibong ginagamit upang maghatid ng isang komersyal na spyware na tinatawag na Pegasus, na binuo at ibinenta ng kumpanya ng Israel na NSO Group.

Ang Pegasus ay isang makapangyarihan at mamahaling tool na pangunahing ginagamit upang i-target ang mga dissidente, mamamahayag, at mga kalaban sa pulitika. Samakatuwid, ang karaniwang gumagamit ay malamang na hindi direktang maapektuhan. Gayunpaman, mahigpit na inirerekomenda ng Citizen Lab na i-update kaagad ng lahat ng user ang kanilang mga device upang maprotektahan laban sa mga potensyal na banta.

Upang i-install ang update, ang mga user ng iPhone ay dapat mag-navigate sa "Mga Setting," piliin ang "General," at pagkatapos ay piliin ang "Software Update." Kung ang iOS 16.6.1 software update ay ipinapakita, i-tap upang simulan ang proseso ng pag-install. Kung hindi nakikita ang update, dapat bumalik ang mga user sa General page, piliin ang “About” para i-verify ang kanilang iOS version number. Kung ang numero ng bersyon ay 16.6.1, naka-install na ang update. Kung gumagamit pa rin ang device ng bersyon 16.6 o mas naunang pag-ulit, dapat ulitin ng mga user ang mga nabanggit na hakbang.

Kung hindi lumitaw ang pag-update, pinapayuhan na i-restart ang iPhone at suriin ang koneksyon sa internet. Kung hindi pa rin nakikita ang update, inirerekomendang maghintay ng ilang oras bago subukang muli.

Ang pag-update ng seguridad na ito ay nagpapatibay sa pangako ng Apple na agarang tugunan ang anumang kilalang mga kahinaan upang matiyak ang privacy at seguridad ng kanilang mga user.

Pinagmumulan:

– Ang Associated Press