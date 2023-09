Inilabas ng Intel ang Thunderbolt 5: Pagpapalakas ng Bandwidth para sa Mas Mabilis na Pagcha-charge at Mga External na GPU

Ipinakilala kamakailan ng Intel ang Thunderbolt 5, isang bagong pamantayan na nag-aalok ng makabuluhang pagtaas sa bandwidth para sa sikat na connector. Sa Thunderbolt 5, maaaring asahan ng mga user na singilin ang mga konektadong laptop sa mas mabilis na rate kumpara sa hinalinhan nito, ang Thunderbolt 4. Bukod pa rito, nakikita ng Intel ang potensyal para sa Thunderbolt 5 na muling buhayin ang isang dati nang hindi napapansing produkto: ang external graphics processing unit (GPU) para sa mga manlalaro at mga malikhain.

Sa kahanga-hangang bidirectional bandwidth na 80 gigabits, doble kaysa sa Thunderbolt 4, nagbibigay din ang Thunderbolt 5 ng kamangha-manghang 120Gbps ng bandwidth para sa mga panlabas na display. Ang tatlong beses na pagtaas na ito ay nagbibigay-daan sa mga user na magpagana ng maramihang 8K display o isang display na may pambihirang refresh rate na hanggang 540Hz. Ginagawa ng pagpapahusay na ito ang Thunderbolt 5 na isang kanais-nais na pagpipilian para sa mga naghahanap ng pinakamahusay na mga monitor ng paglalaro sa merkado.

Ang mas mataas na bilis at mas malaking bandwidth ng Thunderbolt 5 ay hindi lamang nakikinabang sa mga paglilipat ng data kundi pati na rin sa bilis ng pagsingil. Ang mga Thunderbolt 5 na device ay maaaring maghatid ng hanggang 240W ng kapangyarihan, na posibleng mag-aalis ng pangangailangan para sa isang hiwalay na power port sa maraming laptop. Nagbibigay-daan ang development na ito para sa mas maraming espasyo para sa mga karagdagang port sa chassis ng laptop, na nagpapahusay sa kaginhawahan at pagkakakonekta.

Ayon kay Jason Ziller, pinuno ng Intel's Client Connectivity Division, ang tumaas na bandwidth ng Thunderbolt 5 ay maaaring magdulot ng panibagong interes sa mga panlabas na graphics card. Noong nakaraan, ang mga tao ay bibili ng mga enclosure na naglalaman ng malalakas na graphics card at power supply upang mapahusay ang mga graphical na kakayahan ng kanilang mga computer. Gayunpaman, ang mga panlabas na GPU na ito ay hindi kailanman nakakuha ng malawakang katanyagan dahil sa kanilang gastos at kalakihan. Naniniwala si Ziller na ang pinahusay na pagganap ng Thunderbolt 5 ay maaaring magdala ng mga panlabas na GPU pabalik sa mainstream, dahil ang pagdoble ng bandwidth ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa pinahusay na pagganap at pinalawak na mga kakayahan.

Nagpahiwatig din si Ziller sa posibilidad ng mga panlabas na AI accelerators sa hinaharap, na binabanggit ang lumalaking demand para sa AI sa espasyo ng kliyente. Bagama't ang mga device na nilagyan ng Thunderbolt 5 ay hindi inaasahang tatama sa merkado hanggang sa 2024, maaaring asahan ng mga consumer ang isang kapansin-pansing pagtaas ng bilis at ang potensyal na muling pagsibol ng mga panlabas na GPU.

Sa konklusyon, ang Intel's Thunderbolt 5 ay nag-aalok ng makabuluhang pinahusay na bandwidth, na nagbibigay-daan para sa mas mabilis na pagsingil at ang potensyal na muling pagkabuhay ng mga panlabas na GPU. Gamit ang kakayahang paganahin ang mga high-resolution na display at maghatid ng mas mataas na kapangyarihan, ang Thunderbolt 5 ay nakahanda upang mapahusay ang karanasan ng user para sa mga manlalaro, creative, at sinumang naghahanap ng mas mabilis na paglilipat ng data. Gayunpaman, kailangan nating maghintay hanggang 2024 upang makita ang buong potensyal ng Thunderbolt 5 at ang epekto nito sa merkado.

