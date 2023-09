Ang Mga Thread ng Instagram ay Pinapalawak ang Function ng Paghahanap sa Higit pang mga Bansa

Magandang balita para sa mga gumagamit ng Instagram Threads! Ang tampok sa paghahanap, na unang sinubukan sa Australia at New Zealand, ay lumalawak na ngayon sa maraming mga bansang nagsasalita ng Ingles at Espanyol. Ibinahagi ni Mark Zuckerberg, ang CEO ng Meta, ang kumpanya sa likod ng Threads, ang kapana-panabik na update na ito. Nangangahulugan ito na magagamit na ng mga user sa mga bansang tulad ng Argentina, India, Mexico, United Kingdom, at United States ang pangunahing function ng paghahanap sa loob ng Threads.

Ang tampok na paghahanap na ito ay isang makabuluhang hakbang pasulong para sa Mga Thread dahil nilalayon nitong maging isang kumpletong social network. Nagpahiwatig din si Mark Zuckerberg sa mga paparating na update na maaaring magdala ng feature na ito sa paghahanap sa mas maraming bansa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi lahat ng bansa sa European Union ay kasama sa pagpapalawak na ito dahil sa mga hamon sa regulasyon na nauugnay sa mga batas sa proteksyon ng data ng user.

Bago ang update na ito, may limitadong feature sa paghahanap ang Threads na nagpapahintulot lang sa mga user na maghanap ng iba pang user ng Threads, nang walang kakayahang maghanap ng mga post o content. Sa pagpapakilala ng full-text na paghahanap, maaari na ngayong maghanap ang mga user ng mga partikular na keyword at paksang tinalakay sa platform, na nagpapahusay sa pangkalahatang karanasan ng user.

Ang pagpapalawak ng function ng paghahanap sa Threads ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Instagram na palakasin ang pakikipag-ugnayan sa platform. Ang mga thread ay unang nakakuha ng katanyagan sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga bagong user sa kanyang pangunahing app, ang Instagram, upang matulungan silang makakuha ng mga tagasunod at madaling kumonekta sa ibang mga user.

Bagama't ang Threads ay nagpakilala ng ilang bagong feature mula noong ilunsad ito, tulad ng isang kronolohikal na feed, isang lugar upang makita ang mga gusto, isang tab ng mga repost, at iba't ibang mga pagpapabuti, kulang pa rin ito ng ilang mga tampok upang makipagkumpitensya sa iba pang mga platform tulad ng X (dating kilala bilang Twitter). Naghahanap ang mga user ng mga functionality tulad ng mga listahan, bookmark, at trend, na ginawang hub ang Twitter para sa mga pandaigdigang pag-uusap.

Kung walang mga feature tulad ng paghahanap at mga trend, ang Threads ay kulang sa pakiramdam na parang isang real-time na network ng balita. Gayunpaman, sa pagpapalawak ng function ng paghahanap, ang Threads ay gumagawa ng isang hakbang na palapit sa pagiging isang mas komprehensibong social network.

