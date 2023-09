Pinapalawak ng Meta ang Paghahanap ng Keyword sa Mga Thread

Ang Meta, ang pangunahing kumpanya ng mga sikat na platform ng social media, ay higit na pinapahusay ang karanasan sa paghahanap sa Mga Thread sa pamamagitan ng pagpapalawak ng tampok na paghahanap ng keyword nito. Una nang sinubukan sa Australia at New Zealand, available na ang feature na ito sa mga bansa kung saan malawak na sinasalita ang English at Spanish.

Dati, ang mga user ay maaaring maghanap ng mga tao sa Threads sa pamamagitan ng kanilang username. Sa bagong update, lumalawak ang functionality ng paghahanap upang isama ang lahat ng mga post na naglalaman ng tinukoy na keyword. Sinasalamin nito ang isang pinasimpleng bersyon ng feature sa paghahanap ng Instagram, na nagbibigay sa mga user ng mas kumpletong karanasan sa paghahanap.

Ang desisyon ng Meta na ilunsad ang paghahanap ng keyword sa English at Spanish ay nagpapakita ng kanilang pangako sa pagpapabuti ng karanasan ng user sa iba't ibang rehiyon. Aktibong naghahanap sila ng feedback upang higit pang mapahusay ang feature sa paghahanap, na may mga planong palawigin ito sa ibang mga wika at bansa sa malapit na hinaharap.

Ang mga Thread, ang social media platform ng Meta, ay nagpakilala kamakailan ng iba't ibang mga update, kabilang ang Threads web app at mga tampok tulad ng pagbabahagi sa mga direktang mensahe ng Instagram at nako-customize na alt-text. Bagama't ang platform sa una ay nakakuha ng makabuluhang atensyon na may higit sa 100 milyong mga pag-sign-up sa loob ng mga araw ng paglunsad nito, nahaharap ito sa pagbaba ng katanyagan habang ang mga gumagamit ay bumalik sa mas pamilyar na mga platform at Twitter.

Gayunpaman, sa patuloy na pagpapahusay ng Meta, tulad ng bersyon sa web at pinalawak na tampok sa paghahanap, maaaring maakit ng Threads ang ilang mga user pabalik sa platform. Sa pamamagitan ng pagtutustos sa mga kagustuhan ng mga user sa mga partikular na bansa at wika, nilalayon ng Meta na magbigay ng mas personalized at nakakaengganyong karanasan.

Ang tampok na paghahanap ng keyword ay kasalukuyang magagamit sa English at Spanish, na nagta-target sa mga bansa kung saan ang mga wikang ito ay karaniwang ginagamit para sa pag-post, kabilang ang Argentina, India, Mexico, at ang US Users ay maaaring ma-access ang feature na ito sa parehong mga mobile at web platform.

Pinagmumulan:

meta