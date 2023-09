I-explore ang Funky and Cool Ship Designs sa Starfield

Mula nang ilabas ang Starfield, ang mga manlalaro ay hindi nag-aksaya ng oras sa paggawa ng kanilang sariling kakaiba at mapanlikhang disenyo ng barko. Mula sa muling paggawa ng mga iconic na sasakyang-dagat mula sa mga minamahal na prangkisa tulad ng Mass Effect, Star Wars, at Halo hanggang sa pagdaragdag ng sarili nilang funky twists, ang pagkamalikhain sa disenyo ng barko ay talagang kahanga-hanga.

Ang Walang Kapantay na Barko

Ang isang natatanging disenyo ng barko ay ang Unbeatable Ship, na angkop na pinangalanan dahil palaging tinatarget ng mga kaaway ang sentro ng barko, ngunit ang barkong ito ay matalinong walang sentro. Ginawa ni Morfalath, ang barko ay may angular at mala-maze na interior na puno ng mga claustrophobic pod at hagdan. Ito ay kahawig ng isang bagay na gagawin ng Federal Bureau of Control kung sila ay nakipagsapalaran sa kalawakan.

Ang Itim na Perlas

Sa pagkuha ng inspirasyon mula sa Pirates of the Caribbean franchise, muling nilikha ng SnaKeMuHo ang maalamat na Black Pearl. Maaari itong maglayag nang mas malinaw sa tubig, ngunit ang presensya nito sa Starfield ay nagdaragdag ng isang adventurous touch. Isipin na lang na maramdaman ang simoy ng dagat at marinig ang langitngit ng barko habang ginalugad mo ang kosmos.

Thomas The Freaking Tank Engine

Si Thomas The Tank Engine, isang minamahal na karakter na kilala sa pag-pop up sa mga hindi inaasahang lugar, ay pumasok na sa Starfield. Nilikha ni MrCaine332, pinapanatili ng rendition na ito ang klasikong duling na mga mata, na tinitiyak na ang mga tagahanga ng British na lokomotibo ay magiging komportable sa kalawakan ng espasyo.

Giant Space Crab

May inspirasyon ng larong Fight Crab, ang mga vwinks ay nagdisenyo ng isang napakalaking barkong mecha crustacean. Sa unang sulyap, ito ay lumilitaw na isang karaniwang sisidlan na may dalawang pincers na nakakabit, ngunit ang mas malapit na pagsusuri ay nagpapakita ng mga epic na sukat nito. Kapansin-pansin ang disenyo ng barko, lalo na sa mga dramatic shot na nakuhanan sa loob ng sandstorm.

Space Train

Bagama't hindi ang pinakapraktikal na barko, ipinapakita ng space train ang potensyal para sa mga malikhaing disenyo ng barko. Magiging malawak ang storage space na nakasakay, perpekto para sa pag-iimbak ng mga kayamanan at mga kalakal. Kahit na hindi gumagana, ang biswal na kapansin-pansing barko na idinisenyo ng lemonprincess ay isang tanawin upang masdan.

Magic School Bus

Ang mga tagahanga ng '90s cartoon na Magic School Bus ay pahalagahan ang libangan ng sp7r. Ang barkong ito ay nagsisilbing tanging paraan ng transportasyon ng isang bata sa pagitan ng mga sistema, na ginagawang isang hindi malilimutang pakikipagsapalaran ang paglalakbay sa paaralan. Ang muling paglikha ng minamahal na disenyong ito ay nag-aalok ng nostalgia at kapritso para sa mga lumaki na nanonood ng pang-edukasyon na serye.

Planet Express

Ang isa pang likha ng sp7r, ang Planet Express ship mula sa Futurama, ay agad na nakikilala at nagdaragdag ng makulay na ugnayan sa Starfield universe. Bagama't kulang sa mobility at combat capabilities, ang cargo ship na ito ay ganap na nakakakuha ng diwa ng orihinal na serye.

Borg's Cube

Ang IngeniousIdiocy ay gumawa ng isang kahanga-hangang libangan ng nagbabantang barkong Borg's Cube mula sa Star Trek. Sa kabila ng pagiging hindi praktikal at kung minsan ay humahadlang sa camera, ang kakayahang gumawa ng isang lumulutang na cube fly ay isang tagumpay mismo. Ang pagharap sa barkong ito sa kalawakan ng kalawakan ay magiging isang tunay na hindi malilimutang karanasan.

Consular-Class Cruiser

Dinadala ng DaMightyMilkMan ang kagandahan ng Consular-Class Cruiser mula sa Star Wars papunta sa Starfield. Umalis mula sa pag-highlight sa mas karaniwang mga disenyo ng Millennium Falcon at X-Wing, ang hindi gaanong kilalang barkong ito mula sa panahon ng Clone Wars ay nagpapakita ng lawak ng mga disenyo ng barko ng Star Wars.

Magpasa hanggang madaling araw

Nag-aalok ang VantaGenesis sa mga manlalaro ng pagkakataong i-pilot ang UNSC Forward Unto Dawn, isang napakalaking barko na pamilyar sa mga tagahanga ng Halo. Ang barkong ito, na nakita sa mga huling sandali ng Halo 3, ay nagdaragdag ng ugnayan ng nostalgia para sa mga tagahanga ng iconic na serye ng laro.

Sa mahigit 6 na milyong manlalaro na sumali sa Starfield sa unang buong araw nito, maaari nating asahan ang higit pang hindi kapani-paniwalang mga barko na magpapasaya sa laro. Ang pagkamalikhain ng komunidad ay patuloy na humahanga, at ito ay magiging kawili-wiling makita kung ano ang iba pang natatangi at mapanlikhang mga disenyo na lumilitaw habang ang laro ay lumalaki sa katanyagan.

Pinagmumulan:

Bethesda / Morfalath

Bethesda / SnaKeMuho

Bethesda / MrCaine332

Bethesda / vwinks

Bethesda / lemonprincess

Bethesda / sp7r

Bethesda / IngeniousIdiocy

Bethesda / DaMightyMilkMan

Bethesda / VantaGenesis