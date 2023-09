Ang Pinakamainit na Furnace sa Southern Hemisphere: UQ's New Manufacturing Breakthrough

Ang Unibersidad ng Queensland (UQ) ay nakakuha kamakailan ng isang makabagong furnace na may kakayahang umabot sa temperatura na hanggang 3,000 degrees Celsius. Ayon kay Associate Professor Michael Heitzmann, ang furnace na ito ay hindi lamang isang ordinaryong oven, dahil ito ay may potensyal na baguhin ang paggawa at pagsubok ng mga bahagi para sa hypersonic jet.

Ang makabagong teknolohiyang ito, na siyang pinakamainit na furnace sa uri nito sa southern hemisphere, ay nagpapahintulot sa UQ na magproseso ng mga materyales sa itaas ng 2,500 degrees. Ipinaliwanag ni Dr. Heitzmann na ang kakayahang ito ay nagtutulak sa paglaban sa temperatura ng mga materyales sa hindi pa nagagawang antas, na nagbibigay-daan sa unibersidad na gumawa at sumubok ng mga bahagi para sa paglalakbay at pagtatanggol sa kalawakan. Sa partikular, ang kanilang pokus ay nasa teknolohiya ng espasyo at teknolohiya ng mabilis na paglipad ng sasakyan sa loob ng sektor ng pagtatanggol.

Ang high-speed friction na nararanasan sa panahon ng mga flight ay maaaring magresulta sa napakataas na temperatura, kaya napakahalaga na magkaroon ng mga materyales na makatiis sa mga ganitong kondisyon. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng access sa cutting-edge furnace na ito, maaari na ngayong bumuo at sumubok ang UQ ng mga materyales na nagtataglay ng kinakailangang paglaban sa temperatura para sa buong tagal ng isang flight.

Ang Hypersonix Launch Systems, isang itinatag na kumpanya sa espasyo na nakabase sa Queensland, ay isa sa mga kumpanyang sinasamantala ang mga kakayahan sa pagmamanupaktura ng UQ upang makagawa at sumubok ng mga bahagi para sa kanilang sasakyang panghimpapawid. Ayon kay Sam Grieve, isang kinatawan mula sa Hypersonix, ang teknolohiyang ito ay mahalaga para sa sektor ng pagmamanupaktura at espasyo ng Australia. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng mga bahagi na dati nang imposibleng likhain sa loob ng bansa, na binabawasan ang pag-asa sa mga pag-import.

Ang isa sa mga proyekto ng Hypersonix ay nagsasangkot ng pagbuo ng isang unmanned, hypersonic na sasakyang panghimpapawid na pinangalanang Dart, na nakatakdang ilunsad sa 2024. Sa mga bahaging ginagawa at sinusubok sa UQ, nilalayon ng kumpanya na bawasan ang space debris sa pamamagitan ng paggawa ng sasakyan na tinatawag na Delta Velos. Gagamitin ng sasakyang ito ang hypersonic propulsion upang bumilis sa atmospera, na nagdadala ng maliliit na satellite sa orbit bago bumalik sa Earth at ligtas na lumapag para magamit muli.

Ang mga implikasyon ng bagong kakayahan sa pagmamanupaktura ng UQ ay umaabot nang higit pa sa industriya ng aerospace. Si Greta Nabbs-Keller, ang Associate Director ng Depensa, Space, at Pambansang Seguridad sa UQ, ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng pambihirang tagumpay na ito para sa pagtatanggol ng Australia at mga interes sa pagmamanupaktura ng espasyo. Ang mga advanced na pagsubok sa mga materyales at composite na kakayahan ng furnace ay kritikal para sa pagkamit ng sovereign capability.

Higit pa rito, ang makabagong teknolohiyang ito ay umaayon sa bagong pakikipagsosyo sa pagtatanggol ng Australia sa ilalim ng balangkas ng AUKUS, na kinasasangkutan ng Estados Unidos at United Kingdom. Itinatampok ni Dr. Nabbs-Keller ang pagiging natatangi ng furnace ng UQ at ang potensyal nito na punan ang nawawalang piraso sa manufacturing puzzle para sa parehong mga aplikasyon sa depensa at sibil na espasyo, na itinatangi ito sa mga kakayahan sa pagsasaliksik ng ibang unibersidad.

Sa konklusyon, ang pagkuha ng University of Queensland ng pinakamainit na furnace sa southern hemisphere ay nagbibigay-daan sa paggawa at pagsubok ng mga bahagi para sa hypersonic jet sa hindi pa nagagawang temperatura. Ang pambihirang teknolohiyang ito ay may malaking implikasyon para sa mga sektor ng pagtatanggol at pagmamanupaktura ng kalawakan ng Australia, na nagbibigay ng mga pagkakataon para sa sovereign capability at strategic partnerships sa ilalim ng AUKUS framework.

Pinagmumulan:

– ABC News: George Roberts