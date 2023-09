Mga Salamin ng Matalinong Paningin: Pagpapalakas sa May Kapansanan sa Paningin gamit ang Teknolohiya

Si Seetharam (Ramu) Muthangi, ang lumikha ng Smart Vision Glasses, ay nasa isang misyon na pahusayin ang buhay ng mga taong may kapansanan sa paningin sa India. Sa isang bansang may 18 milyong bulag, ang makabagong device ni Muthangi ay nag-aalok ng tulong sa pagbabasa, pagkilala sa bagay, pagkilala sa mukha, at pag-navigate, lahat ay pinapagana ng teknolohiyang Artificial Intelligence (AI) at Machine Learning (ML).

Ang inspirasyon para sa Smart Vision Glasses ay nagmula sa mga personal na karanasan. Nasaksihan ni Muthangi ang mga hamon na kinaharap ng kanyang ama, na dumanas ng isang nakapipinsalang pinsala, at ng kanyang kapatid na babae, na nawalan ng paningin dahil sa isang late diabetic retinopathy diagnosis. Determinado siyang tulungan ang iba sa mga katulad na sitwasyon, gumawa siya ng device na maaaring gawing mas nakakapagod ang mga pang-araw-araw na gawain at bigyang kapangyarihan ang mga may kapansanan sa paningin na maging mas malaya.

Ang prototype ng Smart Vision Glasses ay binuo noong 2018 at inilunsad noong nakaraang taon. Ang magaan na naisusuot na device na ito ay nakakabit sa isang pares ng salamin sa mata at nag-aalok ng limang pangunahing function. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga Braille button sa frame, maa-access ng mga user ang mga feature gaya ng object recognition, reading, face recognition, at navigation assistance. Ang aparato ay konektado sa isang mobile phone sa pamamagitan ng Bluetooth, at ang isang kasamang mobile application ay nagbibigay ng karagdagang suporta.

Gumagamit ang device ng LIDAR na teknolohiya, na nakakakita ng mga bagay at distansya gamit ang pulsed laser light. Maaari itong magbasa ng mga naka-print na pahina sa pamamagitan ng Optical Character Recognition (OCR) at i-convert ang mga ito sa pagsasalita. Maaari din nitong makilala ang mga mukha at mag-save ng hanggang 150 pangalan para sa sanggunian sa hinaharap. Ang mga salamin ay kumikilos bilang isang katulong sa paglalakad, na nagpapaalerto sa gumagamit sa mga hadlang sa kanilang landas.

Ang kumpanya ni Muthangi, ang SHG Technologies, ay gumagawa ng Smart Vision Glasses sa Bengaluru, India. Sa ngayon, 2,500 na baso ang naibenta, at ang kumpanya ay patuloy na nagtatrabaho sa pagpapabuti ng teknolohiya. Kasalukuyan silang gumagawa ng bagong bersyon ng device na gumagamit ng bone conduction glass para alisin ang pangangailangan para sa Bluetooth band.

Ang Smart Vision Glasses ay mahusay na tinanggap ng mga bulag na paaralan, Rotary Club, at mga organisasyon tulad ng Vision Aid at Help the Blind Foundation, na nagbibigay ng mga gawad at suporta para sa mga indibidwal na nangangailangan. Ang mga klinikal na pagsubok ay isinagawa sa Aravind Eye Hospital sa Madurai, at ang koponan ni Muthangi ay aktibong nakikipagtulungan sa iba pang mga ospital sa mata sa India.

Sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiyang AI at ML, binabago ng Smart Vision Glasses ang buhay ng mga indibidwal na may kapansanan sa paningin sa India. Sa mas mataas na accessibility sa teknolohiya, ang mga may kapansanan sa paningin ay maaaring patuloy na matuto, magtrabaho, at mag-navigate sa mundo nang may higit na kadalian at kalayaan.

