Ilalabas ng Huawei ang Bagong Smartwatch: Huawei Watch GT 4

Nakatakdang ipakilala ng Huawei ang isang bagong karagdagan sa koleksyon ng smartwatch nito sa paparating na paglulunsad ng Huawei Watch GT 4. Bagama't hindi opisyal na nakumpirma, ang na-leak na impormasyon ay nagmumungkahi na ang relo ay magagamit sa dalawang laki: 41mm at 46mm.

Isinasaad ng mga leaked na larawan na ang 41mm na modelo ay magtatampok ng plain bezel, habang ang 46mm na modelo ay may kasamang timing bezel. Ipinapalagay na maaaring mayroong pangatlong disenyo ng relo. Ang isang teaser clip na nai-post sa social media ay nagbibigay ng isang sulyap sa mga naka-istilong aesthetics at karangyaan na iaalok ng paparating na relo.

Ang isang partikular na feature na nagpapaiba sa misteryong relo mula sa mga leaked na larawan ng Huawei Watch GT 4 (46mm) ay isang mas kilalang tuktok na tatsulok na may gintong trim. Ito ay maaaring magmungkahi ng ibang colorway o kahit isang ganap na bagong modelo, posibleng isang pro na bersyon.

Ang mga leaked na live na larawan ng Huawei Watch GT 4 (46mm) ay nagpapakita na ang relo ay maaaring i-customize gamit ang iba't ibang wrist strap, bagama't hindi nila ipinapakita ang ikatlong disenyo ng bezel.

Kung ikukumpara sa iba pang Huawei smartwatches tulad ng Huawei Watch 4 at 4 Pro, ang GT series ay may posibilidad na mag-alok ng mas kaunting feature habang nagpapatakbo ng ilang bersyon ng HarmonyOS. Gayunpaman, ang mga GT na relo ay mas abot-kaya, na ang 41mm at 46mm na mga modelo ng GT 4 ay inaasahang mapresyo sa €250 at €400, ayon sa pagkakabanggit, sa kaibahan sa €450/€700 na hanay ng presyo ng Watch 4 at 4 Pro .

Sa mga tuntunin ng tagal ng baterya, ang na-leak na data ay nagmumungkahi na ang mga modelo ng GT 4 ay magkakaroon ng mas mahabang buhay na hanggang dalawang linggo. Bukod pa rito, nakatakda silang suportahan ang mabilis na wireless charging (10-18W) at may iba't ibang case materials, kabilang ang stainless steel na may leather strap at metal case na may plastic strap.

Habang lumalaki ang pag-asam, ang bagong inaalok na smartwatch ng Huawei ay nangangako ng hanay ng mga pagpipilian para sa mga consumer na naghahanap ng parehong istilo at functionality.

