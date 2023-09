Inilabas ng Hisense ang Pinakamalaking Mini-LED TV: Ang U8K

Inilunsad kamakailan ng Hisense ang pinakabagong alok nito sa merkado ng TV, ang Hisense U8K. Ipinagmamalaki ang kahanga-hangang 100-inch 8K display na may variable na refresh rate na 144Hz, nakatakdang muling tukuyin ng TV na ito ang karanasan sa home entertainment. Gayunpaman, ang mga mamimili ay kailangang magbayad ng malaking halaga na $9,999 para sa makabagong teknolohiyang ito.

Ang tampok na bituin ng Hisense U8K ay ang 100-pulgadang mini-LED na display nito. Sa mahigit 1,600 lokal na dimming zone at liwanag na 1,500 nits, makakaasa ang mga user ng makulay na kulay at malalim na itim, na nagdaragdag ng lalim at kalinawan sa kanilang karanasan sa panonood. Sinusuportahan din ng TV ang isang hanay ng mga format ng HDR gaya ng HDR10, HDR10+, Dolby Vision, at HLG, na tinitiyak ang pagiging tugma sa iba't ibang source ng content.

Ang Hisense U8K ay nilagyan ng 50W 2.1.2 surround sound system, na naghahatid ng nakaka-engganyong audio na umaakma sa mga nakamamanghang visual. Bukod pa rito, isinasama ng TV ang Google TV, na nagbibigay ng access sa isang malawak na hanay ng mga serbisyo ng streaming at app. Maaari ding magsaya ang mga manlalaro dahil sinusuportahan ng U8K ang FreeSync Premium Pro, na binabawasan ang pagkautal at pagkapunit habang naglalaro.

Kasama sa mga opsyon sa pagkakakonekta ang apat na HDMI port, dalawang USB port (kabilang ang isang USB 3.0), composite AV input, isang Ethernet port, isang 3.5mm port, at isang optical audio out. Nagtatampok din ang TV ng Bluetooth 5.2 at sinusuportahan ang Wi-Fi 6E, na tinitiyak ang tuluy-tuloy na wireless na koneksyon.

Ang Hisense U8K ay inaasahang mabibili ngayong taglagas sa pamamagitan ng mga online retailer gaya ng Amazon at Best Buy. Bagama't maaaring hindi ito isang opsyong pambadyet, tiyak na nag-aalok ito ng isang premium na karanasan sa home entertainment sa mga gustong mamuhunan sa pinakabagong teknolohiya.

Pinagmulan: Hisense

Buod: Inilunsad ng Hisense ang U8K, na sinasabing ang pinakamalaking mini-LED TV sa merkado. Gamit ang 100-inch 8K display, 144Hz variable refresh rate, at suporta para sa iba't ibang HDR format, ang TV na ito ay nangangako ng nakaka-engganyong karanasan sa panonood. Ipinagmamalaki din nito ang 50W surround sound system, Google TV integration, at mga opsyon sa pagkakakonekta gaya ng HDMI, USB, Ethernet, at Wi-Fi. Ang Hisense U8K ay magiging available sa inirerekomendang presyo na $9,999 sa pamamagitan ng mga online retailer.