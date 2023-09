Huawei: Ang Rising Competitor sa NVIDIA at Apple sa Tech Market ng China

Ang Huawei, ang higanteng telekomunikasyon ng Tsina, ay mabilis na nagtatag ng sarili bilang isang mabigat na karibal sa mga lider ng industriya na NVIDIA at Apple sa tech landscape. Itinatampok ng mga kamakailang pag-unlad ang kahanga-hangang pag-unlad ng Huawei, hindi lamang tumutugma sa mga kakayahan ng mga katapat nito ngunit nagtutulak din sa paghahangad ng China ng teknolohikal na pag-asa sa sarili.

Si Jensen Huang, CEO ng NVIDIA, ay kinilala ang Huawei bilang "isa sa mga pinaka-maunlad na kumpanya sa buong mundo." Ang iFlytek, isang Chinese AI entity, ay nag-unveil kamakailan ng Spark AI model nito, na pinalakas ng mga na-upgrade na kakayahan ng GPU ng Huawei, na ngayon ay sinasabing kapantay ng mga A100 GPU ng NVIDIA.

Ang pangako ng China sa pagsulong ng mga generative AI na teknolohiya ay nagtulak sa Huawei na pabilisin ang mga pag-unlad nito sa mga kakayahan ng GPU. Sa hakbang na ito, layunin ng Huawei na guluhin ang pangingibabaw sa merkado ng NVIDIA at karibal ang mga modelo ng ChatGPT at GPT-4 ng OpenAI na may pangkalahatang layunin na modelo ng AI.

Ang Huawei ay gumawa ng mga wave noong 2019 sa pagpapakilala ng Ascend 910 AI processor, na nalampasan ang A100 ng NVIDIA sa computing power. Ang processor na ito, isang mahalagang bahagi sa Atlas 900 Pod A2 AI training cluster ng Huawei, ay nagpapakita ng kakayahan ng kumpanya na pangunahan ang mga pagsisikap ng AI at potensyal na makipagtulungan sa mga negosyo tulad ng iFlytek.

Kitang-kita ang dedikasyon ng Huawei sa pag-aalaga ng teknolohikal na self-sufficiency ng China. Mula sa agresibong pagpasok sa merkado ng telepono hanggang sa pagbuo ng mas maliliit na chip para sa mga device nito, nilalayon ng kumpanya na pahusayin ang kalayaan ng China mula sa mga dayuhang teknolohiya. Sa pakikipagtulungan sa Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), bumuo ang Huawei ng 7-nanometer na processor para sa pinakabagong telepono nito, ang Mate 60 Pro, na nagsusulong ng pagbabago sa loob ng mga hangganan ng China.

Ang kamakailang mga parusa ng US sa mga pag-export ng chip sa China ay higit na nagpalakas sa desisyon ng bansa na bawasan ang pag-asa sa mga kumpanya ng US. Pinaghigpitan pa nga ng gobyerno ng China ang paggamit ng mga Apple iPhone sa mga opisyal at empleyado, na itinatampok ang lumalagong dibisyon sa pagitan ng dalawang bansa at nagdududa sa mga prospect ng kita ng Apple sa isa sa pinakamalaking merkado nito.

Ang pag-unveil ng Mate 60 Pro ng Huawei ay nagmamarka ng isang malaking hamon sa pangingibabaw ng Apple sa merkado ng telepono. Habang ang Huawei ay maaaring kasalukuyang nahuhuli sa Apple sa mga tuntunin ng mga teknolohikal na pagsulong, ang pagpapalabas, kasama ng mga paghihigpit ng gobyerno, ay nagkaroon ng epekto sa mga presyo ng stock ng Apple at pagpapahalaga sa merkado. Marami ang mga haka-haka tungkol sa nagbabagong dynamics sa tech marketplace ng China.

Kinapapalooban ng Huawei ang matatag na pagtugis ng China sa pag-asa sa sarili at pagbabago. Bagama't maaaring malayo pa rin ang layunin ng paglampas sa mga lider ng industriya na NVIDIA at Apple, ang kasalukuyang trajectory ng Huawei ay nagmumungkahi ng isang magandang hinaharap. May potensyal itong muling hubugin ang teknolohikal na salaysay ng China at maging isang homegrown powerhouse na kalaban ng pinakamahusay sa negosyo.

