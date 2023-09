Ang Muling Pagtuklas ng Nakalimutang Arcade Game ng Nintendo, Sky Skipper

Sa mga unang araw ng mga arcade game ng Nintendo, may mga hit at miss. Gayunpaman, noong tag-araw ng 1981, inilabas ng Nintendo ang laro na magbabago sa lahat - Donkey Kong. Dinisenyo ni Shigeru Miyamoto, ang Donkey Kong ay naging isa sa pinakamabentang arcade game sa lahat ng panahon at ipinakilala ang mundo kay Mario. Ngunit kasabay ng tagumpay ng Donkey Kong, gumawa si Miyamoto at ang direktor na si Genyo Takeda sa isa pang arcade game na nakalimutan na - Sky Skipper.

Ang Sky Skipper ay inilabas sa limitadong bilang noong 1981 para sa pagsubok sa mga arcade ng Hapon, ngunit ang tugon ay mahina. Ilang cabinet lang ang ipinadala sa Nintendo of America para sa pagsubok na may katulad na maligamgam na pagtanggap. Itinampok ng laro ang isang biplane na nangongolekta ng mga anthropomorphic playing card habang iniiwasan ang mga higanteng gorilya, tulad ng Donkey Kong. Ang mga graphics ay kahanga-hanga para sa oras nito, ngunit ang gameplay ay nakalilito at hindi masyadong nakakaengganyo.

Dahil sa hindi magandang pagtanggap nito, hindi kailanman opisyal na inilabas ang Sky Skipper at ang mga circuit board ng cabinet ay muling ginamit para sa larong Popeye noong 1982. Ang Sky Skipper ay tila nabura mula sa pag-iral hanggang sa ang kolektor na si Alex Crowley ay naging intrigued sa laro at itinakda upang alisan ng takip ang mga misteryo nito. Nakakita siya ng orihinal na Sky Skipper printed circuit board (PCB) na na-convert upang patakbuhin ang Popeye at binili ito. Sa tulong ng kanyang kaibigan na si Mark Whiting, nagawa nilang i-reverse-engineer ang PCB at mapatakbo muli ang Sky Skipper.

Pagkatapos ay muling ginawa ni Crowley ang Sky Skipper cabinet gamit ang isang lumang Popeye machine sa tulong ni Olly Cotton, na muling gumawa ng orihinal na cabinet artwork batay sa isang black and white flyer. Ang isa pang tagumpay ay dumating nang matuklasan ng kolektor ng arcade na si Whitney Roberts na ang Sky Skipper ay aktwal na naroroon sa lobby ng punong-tanggapan ng Nintendo ng America. Nakumpirma ni Roberts ang pagiging tunay ng Sky Skipper at nagbahagi ng mga larawan kay Crowley.

Ang muling pagtuklas ng Sky Skipper ay naging isang mahalagang sandali para sa mga mahilig sa arcade game. Nagdaragdag ito sa kasaysayan ng mga unang laro sa arcade ng Nintendo at nagbibigay-daan sa mga manlalaro na maranasan ang isang piraso ng kasaysayan ng paglalaro na dating inakala na nawala.

Kahulugan:

– Arcade game: isang larong nilalaro sa isang malaki at pampublikong available na machine na karaniwang makikita sa mga amusement arcade, restaurant, at iba pang entertainment venue.

– PCB: Printed Circuit Board, na naglalaman ng mga elektronikong sangkap para magpatakbo ng laro o computer system.

– Reverse-engineer: ang proseso ng pagsusuri ng isang produkto o system upang matukoy ang disenyo o mga detalye nito.

– Repurposed: upang iakma o muling gamitin ang isang bagay para sa ibang layunin.

