Inanunsyo ng EA ang Project Rene: Ang Next-Gen Sims Game ay Libreng I-download

By

Ang EA ay nagsiwalat ng mga bagong detalye tungkol sa paparating na susunod na henerasyong laro ng Sims, na pinangalanang Project Rene. Sa isang blog post sa isang Behind The Sims presentation, inihayag ng kumpanya na ang laro ay magiging available bilang isang libreng pag-download. Ang hakbang na ito ay kasunod ng tagumpay ng The Sims 4 na magiging free-to-play noong nakaraang taon.

Ang libreng opsyon sa pag-download para sa Project Rene ay nangangahulugan na ang mga manlalaro ay makakasali, makakapaglaro, at makakapag-explore sa laro nang hindi nangangailangan ng subscription, pagbili ng pangunahing laro, o energy mechanics. Nilalayon ng EA na gawing madali para sa mga manlalaro na mag-imbita o sumali sa mga kaibigan at makaranas ng mga bagong feature, kwento, at hamon.

Gayunpaman, nilinaw ng EA na ang laro ay magkakaroon pa rin ng mabibiling nilalaman at mga pack, katulad ng The Sims 4. Ngunit ang istraktura ng pagpepresyo at kung paano ibebenta ang mga item na ito ay maaaring mag-iba mula sa kasalukuyang laro. Nagbigay ang EA ng halimbawa ng pagdaragdag ng pangunahing lagay ng panahon bilang isang libreng feature para sa lahat, habang ang mga hinaharap na pack ay maaaring tumuon sa mga partikular na tema tulad ng mga sports sa taglamig o mga kumpetisyon.

Ang paglabas ng Project Rene ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng suporta para sa The Sims 4. Plano ng EA na magpatuloy sa pagbibigay ng mga update at bagong nilalaman para sa komunidad ng The Sims 4 sa nakikinita na hinaharap.

Bagama't walang tiyak na petsa ng paglulunsad ang inihayag, ang EA ay nagtatrabaho patungo sa isang mas malinaw na proseso ng pag-unlad para sa Project Rene. Nauna nang ipinahayag ng kumpanya na ang laro ay mag-aalok ng parehong solo at multiplayer na mga karanasan, na may higit pang impormasyon tungkol sa bahagi ng multiplayer na itinakda na ipapakita sa susunod na taon.

Pinagmulan: [The Verge](source)