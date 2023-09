Taunang Kaganapan sa iPhone ng Apple: Ano ang Aasahan

Ang pinakahihintay na taunang kaganapan sa iPhone ng Apple ay nakatakdang magsimula ngayon, na inilalantad ang pinakabagong mga pagsulong sa kanilang flagship smartphone lineup. Habang ang mga hindi interesado sa mga presentasyon o device ng kumpanya ay maaaring gustong idiskonekta ngayong hapon, ang mga mahilig sa tech sa buong mundo ay sabik na naghihintay sa mga bagong modelo ng iPhone.

Ang isa sa mga pangunahing napapabalitang pagbabago sa paparating na mga modelo ng iPhone 15 ay ang paglipat mula sa kilalang "bingaw" patungo sa cutout ng Dynamic Island, na ipinakilala sa iPhone 14 Pro at Pro Max. Ipinapalagay na ang lahat ng mga modelo, maliban sa isang posibleng bagong variant ng SE, ay magpapatibay ng bagong tampok na disenyo na ito.

Ang isa pang potensyal na pag-upgrade ay ang paglipat sa mga titanium frame para sa iPhone 15 Pro at Pro Max, na pinapalitan ang kasalukuyang mga stainless steel frame. Ang pagbabagong ito ay maaaring gawing mas malakas, mas magaan, at mas premium ang pro hardware. Bukod pa rito, ang modelo ng Pro Max ay maaaring magtampok ng bagong periscope lens, na gumagamit ng prism upang i-fold ang liwanag at i-enable ang optical zoom na 5x hanggang 6x nang hindi dinadagdagan ang bulk ng telepono.

Sa hakbang na sumunod sa mga panuntunan ng European Union tungkol sa pinag-isang charging port, maaaring i-phase out ng Apple ang Lightning port at gamitin ang USB-C standard sa iPhone 15. Ang pinakahihintay na pagbabagong ito ay magbibigay-daan para sa mas madaling koneksyon at mga opsyon sa pag-charge para sa mga user. Mayroon ding mga haka-haka sa pagpapakilala ng mga USB-C friendly na AirPod case at posibleng mga bagong AirPod.

Bilang karagdagan sa lineup ng iPhone, inaasahan din ang mga menor de edad na update para sa Apple Watch Series 9 at Apple Watch Ultra. Ang paglipat sa S9 chip ay mamarkahan ang unang tunay na pag-upgrade ng processor ng produkto mula noong 2020. Higit pa rito, ang paparating na watchOS 10 software update ay inaasahang magdadala ng makabuluhang pagbabago sa kung paano namin ginagamit ang Apple Watch.

Sa pangkalahatan, ang taunang kaganapan sa iPhone ng Apple ay nangangako ng isang kapana-panabik na hanay ng mga bagong update sa hardware at software. Manatiling nakatutok para sa higit pang impormasyon habang sinasaklaw namin ang kaganapan at nagbibigay ng mga live na update.

Pinagmumulan:

– Engadget

- Bloomberg