Ipinakilala ng Logitech ang Articulating Webcam para sa Pinahusay na Remote Meetings at Livestreaming

Inihayag ng Logitech ang pinakabagong inobasyon nito, ang Logitech Reach, isang articulating webcam na idinisenyo upang pahusayin ang mga malalayong pagpupulong, online na pagtuturo, at livestreaming na mga karanasan. Plano ng kumpanya na i-crowdfund ang camera sa pamamagitan ng Indiegogo Enterprise upang pinuhin ang disenyo at matukoy ang pagpepresyo.

Habang ang webcam mismo ay hindi bago, dahil ito ay batay sa Logitech Streamcam, ang pagdaragdag ng isang articulating arm ay nagbibigay ng pinahusay na pag-andar. Ang 1080p, 60fps webcam na ito ay maaaring palitan ng isa pang Streamcam kung kinakailangan, na tinitiyak na ang mga user ay hindi kailangang bumili ng isang ganap na bagong device kung sakaling masira.

Nagsagawa ang Logitech ng market research at nalaman na karamihan sa mga respondent ay mas gusto ang isang all-in-one na solusyon sa halip na isang mount lamang. Samakatuwid, nagpasya ang kumpanya na ialok ang Reach bilang isang kumpletong pakete. Pagkatapos magtapos ng kampanya ng Indiegogo at makolekta ang sapat na data, sisimulan ng Logitech ang pagbebenta ng Reach, na may mga opsyon ng free-standing base o desk clamp.

Ang isang natatanging tampok ng Reach ay ang mahusay nitong kakayahang mag-pan, na nagbibigay-daan sa mga user na madaling ipakita ang mga item sa kanilang desk sa pamamagitan ng maayos na pag-pan sa mga ito. Ang Logitech Product Lead na si Gaurav Bradoo ay nag-highlight ng isang espesyal na idinisenyong singsing sa camera mount na nagsisiguro na ang imahe ay nananatiling patayo habang nag-pan. Ang katatagan at kinis ng paggalaw ay tumutugon sa mga limitasyon ng umiiral na articulating webcam mounts.

Bagama't mukhang medyo huli ang oras ng paglabas ng Reach, kung isasaalang-alang ang paglipat mula sa malayong trabaho sa maraming kumpanya, nag-aalok pa rin ito ng mahahalagang benepisyo para sa mga patuloy na nagtatrabaho nang malayuan o para sa mga streamer at vlogger na naghahanap ng mas dynamic na content. Sa pagiging versatility nito, layunin ng Reach na pahusayin ang interactive na karanasan ng mga online na pagpupulong at livestream.

