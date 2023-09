Mga Bagong Feature ng iPhone 15 Pro at iPhone 15 Pro Max ng Apple

By

Nakatakdang ilabas ng Apple ang mga pinakabagong flagship na smartphone, ang iPhone 15 Pro at iPhone 15 Pro Max, at may kasama ang mga ito ng ilang kapana-panabik na bagong feature. Ang isa sa mga pinaka-kapansin-pansing pagbabago ay ang pagpapakilala ng bagong Action button, na papalitan ang tradisyonal na Ring/Silent switch na naging staple ng iPhone mula nang ito ay mabuo.

Ang Action button, katulad ng makikita sa Apple Watch Ultra, ay isang mekanikal na push button na magbibigay sa mga user ng kakayahang manu-manong paganahin ang mga nako-customize na function. Batay sa code na makikita sa iOS 17 beta, inaasahan na ang Action button ay makakapagsagawa ng ilang aksyon na maaaring i-customize sa mga setting:

Accessibility: Nagbibigay-daan sa mga user na ma-access ang iba't ibang setting ng accessibility gaya ng VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, at higit pa.

Mga Shortcut: Nagbibigay-daan sa mga user na magpatakbo ng mga shortcut na ginawa sa Shortcuts app, gaya ng pagpapadala ng mga mensahe, paglalaro ng mga playlist, o pagkontrol ng mga smart home device.

Silent Mode: Tulad ng Ring/Silent switch, ang Action button ay maaaring i-toggle ang silent mode on o off, i-mute o i-unmute ang ringer at mga alerto.

Camera: Inilunsad ang Camera app at nagbibigay-daan sa mga user na kumuha ng mga larawan o video sa isang pindutin lamang ng Action button.

Flashlight: Ino-on o i-off ang flashlight sa likod ng device.

Focus: I-activate o i-deactivate ang Focus mode.

Magnifier: Ina-activate ang Magnifier app, ginagawang zooming device ang camera ng iPhone para sa maliliit na text o mga bagay.

Isalin: Inilunsad ang Translate app at binibigyang-daan ang mga user na magsimula ng mga pag-uusap o pagsasalin sa isang pagpindot sa pindutan ng Aksyon.

Mga Voice Memo: Nagsisimula o huminto sa pagre-record ng mga voice memo gamit ang Voice Memos app.

Ginagawa ng mga bagong feature na ito ang Action button na isa sa mga pangunahing salik sa pagkakaiba ng iPhone 15 Pro at iPhone 15 Pro Max.

Bilang karagdagan sa pindutan ng Aksyon, ang iPhone 15 Pro ay napapabalitang nagtatampok ng midframe na ginawa mula sa Grade 5 titanium, na nagreresulta sa isang makabuluhang mas magaan na aparato. Ito ay tinatayang hanggang 10 porsiyentong mas magaan kaysa sa hinalinhan nito, ang iPhone 14 Pro.

Ang pag-unveil ng Apple sa serye ng iPhone 15 ay magaganap sa lalong madaling panahon, kasabay ng iba pang potensyal na anunsyo ng produkto. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update at coverage sa mga pinakabagong inobasyon ng Apple.

