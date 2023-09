Ang Kinabukasan ng Music Streaming: Isang Artist-Centric Model

Ang Universal Music Group (UMG), ang pinakamalaking music label sa mundo, ay nag-anunsyo ng mga makabuluhang pagbabago sa royalty system sa deal nito sa French streaming service na Deezer. Nilalayon ng bagong modelo na ilihis ang mas maraming royalty na pera patungo sa mga propesyonal na artist at malayo sa mga bot at white noise soundtrack na bumabaha sa mga streaming platform. Ang hakbang na ito ay nakikita bilang isang malaking pagbabago sa industriya ng musika, kung saan ang UMG ang nangunguna at hinihila ang iba pang mga pangunahing label at platform sa isang bagong yugto ng streaming.

Naniniwala ang CEO ng UMG na si Lucian Grainge na ang kasalukuyang mga kasunduan sa royalty ay luma na at ang bawat recording ay pareho ang pagtrato anuman ang kalidad nito. Ang bagong modelong artist-centric na ito ay magbabayad nang higit para sa mga kanta at artist na aktibong hinahanap ng mga tagapakinig, at sa gayon ay natutunaw ang mga insentibo sa pananalapi para sa mga track na binuo ng AI upang dumami.

Nagbabala ang JPMorgan tungkol sa isang potensyal na "dystopian AI future" kung saan ang mga streaming platform ay maaaring mabahaan ng mababang kalidad na nilalamang binuo ng AI, na magpapalawak sa library ng kanta mula 100 milyon hanggang mahigit isang bilyon sa loob ng ilang taon. Ang bagong sistema ng pagbabayad ng UMG ay inaasahang makakalaban nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming suportang pinansyal sa mga musikero at pagbabawas ng insentibo para sa mga track na binuo ng AI.

Ang tagumpay ng bagong modelong ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kita ng UMG, kung saan itinaas ng JPMorgan ang stock forecast nito at tinatantya ang potensyal na pagtaas ng higit sa 20% kung magkakaroon ng isang dystopian AI na hinaharap. Plano ni Deezer na ipatupad ang mga bagong tuntunin sa pagbabayad na ito sa Oktubre, at ang UMG ay nagsasagawa ng mga deal sa iba pang mga streaming platform.

Ang dynamics ng kapangyarihan sa loob ng industriya ng musika ay maliwanag, kung saan ang pangingibabaw ng UMG ay maliwanag. Ang iba pang mga serbisyo ng streaming ay lubos na umaasa sa katalogo ng UMG, na kinikilala na kung wala ang mga artist tulad nina Taylor Swift at Drake, ang kanilang mga platform ay babagsak. Sa kalamangan na ito, ang industriya ng musika ay naghahangad na bumuo sa mga kamakailang nadagdag at kontrahin ang pagbagal ng paglago ng streaming boom.

Ang hakbang na ito tungo sa isang artist-centric na modelo ay sumasalamin sa maagap na diskarte ng UMG sa pagtugon sa mga isyung umiiral nang maaga. Habang umuunlad ang streaming landscape, nilalayon ng UMG na matiyak ang katatagan nito, kumukuha ng mga aral mula sa panahon ng piracy at ayusin ang bubong habang sumisikat pa ang araw.

Mga Pinagmulan: Financial Times, Midia