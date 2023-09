Ipinakilala ng Unang Inapo ang Bagong Bayani, Sharen Julicia: Isang Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

Ang paparating na looter shooter ng Nexon, The First Descendant, ay nakabuo ng maraming hype sa mga manlalaro. Pinapatakbo ng Unreal Engine 5, nakatakdang ipalabas ang next-gen game na ito para sa PC, PS5, at Xbox Series X|S. Kamakailan, isang bagong bayani na nagngangalang Sharen Julicia ang inihayag, na nagpapakita ng kanyang nakamamatay na kakayahan sa isang gameplay reveal trailer.

Si Sharen Julicia, isang kaakit-akit na half-woman, half-machine character, ay nagdadala ng kakaibang playstyle sa The First Descendant. Ang kanyang kahusayan ay nakasalalay sa pakikipaglaban sa malapitan, na ginagawa siyang perpektong pagpipilian para sa mga manlalaro na mas gusto ang mga agresibong taktika. Gumagamit si Sharen ng camouflage para sa mga palihim na paglapit at mabilis na pag-urong, na nagpapahintulot sa kanya na makalapit sa kanyang mga kaaway nang hindi natukoy.

Ang isa sa mga passive na kasanayan ni Sharen, ang Assassinator, ay nagbibigay-daan sa kanya na harapin ang mas mataas na pinsala sa mga kaaway na hindi nagta-target sa kanya. Ang kakayahang ito ay higit na nagpapalaki sa kanyang nakamamatay na epekto sa larangan ng digmaan. Bukod pa rito, may hanay ng mga aktibong kasanayan si Sharen na nagpapahusay sa kanyang potensyal na nakakasakit. Ang kanyang Cutoff Beam ay naglalabas ng isang electric beam attack na hindi lamang nagdudulot ng pinsala ngunit naglalapat din ng Electrocution effect sa kanyang mga target.

Ang isa pang aktibong kakayahan na taglay niya ay ang Active Camouflage, na nagtatago sa kanyang presensya hanggang sa siya ay magpakawala ng isang pag-atake. Ang diskarteng ito ay nagti-trigger ng Ambush mode kapag natapos na ang camouflage, na nagpapalaki sa pinsala ng kanyang susunod na strike. Bilang karagdagan, maaaring mag-deploy si Sharen ng Shock Nuts, mga pampasabog na nagpapatigil sa kanyang mga kalaban, at Flash Daggers, na nagpapalabas ng maraming projectiles sa mga kaaway sa loob ng kanyang target. Ang mga dagger na ito ay humahantong sa sumasabog na pinsala at nag-uudyok ng isang Electrocution effect.

Nangangako ang First Descendant na maghahatid ng kapanapanabik na gameplay at matinding laban, at nagdagdag si Sharen Julicia ng isa pang kapana-panabik na facet sa laro. Maaaring asahan ng mga manlalaro ang isang karanasang puno ng aksyon kasama ang nakamamatay na half-woman, half-machine assassin na ito. Manatiling nakatutok para sa eksklusibong bagong gameplay footage, dahil ang IGN ay maghahayag ng higit pang mga detalye tungkol sa The First Descendant sa lalong madaling panahon.

Kahulugan:

– Looter shooter: Isang subgenre ng mga video game na pinagsasama ang mga elemento ng pagnanakaw at pagbaril, kung saan nangongolekta ang mga manlalaro ng mga armas, bala, at gear habang nakikipaglaban.

– Unreal Engine 5: Isang state-of-the-art na game development engine na nilikha ng Epic Games.

– Electrocution effect: Isang gameplay mechanic na nagdudulot ng karagdagang pinsala o status effect sa mga target na tinamaan ng electric attack.

Pinagmumulan:

– Ryan McCaffrey, executive editor ng IGN ng mga preview at host ng Xbox show at interview show.