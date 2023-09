Interoperability: Pag-unlock sa Potensyal ng Digital Trade

By

Sa isang patuloy na lumalawak na pandaigdigang network ng kalakalan, ang pangangailangan para sa tuluy-tuloy na komunikasyon at pakikipagtulungan ay lalong nagiging maliwanag. Ang mga pagsulong sa teknolohiya ay lumikha ng isang mundo ng mga posibilidad, ngunit ang interoperability ng mga inobasyong ito ang may hawak ng susi sa pagbabago ng modernong kalakalan.

Ang Electronic Trade Documents Act of 2023, na nakatakdang itatag bilang batas sa UK sa ika-20 ng Setyembre, ay isang makabuluhang milestone sa paglalakbay tungo sa isang magkakaugnay na trading ecosystem. Ang batas na ito ay resulta ng pakikipagtulungan at kadalubhasaan mula sa mga pinuno ng industriya, tulad ng CargoX, na nakipagtulungan nang malapit sa English Law Commission upang lumikha ng isang balangkas na nakaayon sa digital na teknolohiya sa batas sa kalakalan.

Sa gitna ng pagbabagong talakayang ito ay ang konsepto ng teknolohikal na neutralidad. Habang patuloy na umuusbong ang mga digital na tagumpay, napakahalaga na manatiling balanse at kasama ang mga alituntunin sa pambatasan at pagpapatakbo. Ang diskarte na ito ay nagpapaunlad ng pagbabago at kumpetisyon, na nagpapahintulot sa iba't ibang mga teknolohiya na umunlad nang sabay-sabay.

Itinampok ng mga kamakailang inisyatiba ang pag-unlad na ginagawa tungo sa mga interoperable na solusyon. Halimbawa, ang pagpapalitan ng FIATA eB/L sa pagitan ng iba't ibang platform sa pamamagitan ng teknolohiya ng blockchain ay nagpakita ng malawak na mga posibilidad na lumitaw kapag ang interoperability ay niyakap. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Digital Container Shipping Association (DCSA), ExxonMobil, at isang consortium ng mga pangunahing carrier ng karagatan ay nagsulong din sa standardisasyon ng mga eB/L.

Ang mga pakikipagsosyo sa pandaigdigang pananalapi at mga haligi ng komunikasyon, tulad ng SWIFT, ay higit na nagpapahusay sa pagtugis ng isang pinagsama-samang larangan ng kalakalan. Ang mga alyansang ito ay naglalayong magtatag ng kahusayan, seguridad, at pandaigdigang pagkilala sa paglilipat ng mga dokumento sa kalakalan, anuman ang kanilang pinagmulan o kalikasan.

Sa hinaharap, ang pananaw ng isang tunay na magkakaugnay na tanawin ng kalakalan ay nagsisimulang magkaroon ng hugis. Ito ay isang mundo na lumalampas sa mga hangganan ng heograpiya at nagna-navigate sa mga kumplikado ng magkakaibang mga teknolohikal na platform nang walang kahirap-hirap. Ang interoperability ay nagiging backbone ng modernong kalakalan, na nagbibigay-daan sa mga industriya, teknolohiya, at mga merkado na magkaugnay nang walang putol.

Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap, mga estratehikong alyansa, at isang pangako sa teknolohikal na neutralidad, isang blueprint para sa isang holistic na digital na hinaharap sa pandaigdigang kalakalan. Ang hinaharap na ito ay nangangako ng isang mundo kung saan ang mga digital na isla ay nagsasama upang bumuo ng mga kontinente ng pagkakataon at kahusayan.

Pinagmulan: Ang artikulong ito ay isang guest post ni Peter Kern, VP ng Commercial sa CargoX.