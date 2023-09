Barbie: The Movie Merchandise You Can't Resist

Naging isang malaking tagumpay ang pelikulang Barbie ni Greta Gerwig, na nakakabighani ng mga manonood sa lahat ng edad sa paggalugad nito sa pagkababae at mga pressures ng pagiging perpekto. Kung fan ka ng pelikula, matutuwa kang malaman na available ang isang hanay ng merchandise na may temang Barbie para mabili. Mula sa mga soundtrack at damit hanggang sa mga nakokolektang manika at mga accessory sa paglalaro, mayroong isang bagay para sa lahat.

Maaari kang bumili ng digital na kopya ng pelikula o i-preorder ang pisikal na disc. Ang pagrenta ng pelikula ay nagkakahalaga ng $24.99, habang ang pagbili nito ay nagkakahalaga ng $29.99. Mahalagang tandaan na ang pelikula ay kwalipikado sa Movies Anywhere, na nagbibigay-daan sa iyong panoorin ito sa anumang kalahok na platform.

Kung gusto mong magdagdag sa iyong koleksyon ng Barbie, maaari mong i-preorder ang pelikulang Barbie sa 4K UHD Blu-ray. Ang petsa ng paglabas ay hindi pa matukoy, ngunit ang mga pisikal na format na pelikula ay karaniwang nagiging available sa loob ng ilang linggo pagkatapos ng digital na bersyon.

Ang mga tagahanga ng karakter ni Ryan Gosling na si Ken, ay maaaring matuwa sa pagpapalabas ng Barbie The Movie Collectible Ken Doll. Ang manika na ito, na nakasuot ng kanyang iconic na black fringe vest at faux fur coat, ay maaaring maging iyo sa halagang $75. Dumating pa ito sa isang collectible na Barbie movie packaging. Ang petsa ng paglabas para sa item na ito ay nakatakda sa Enero 31, 2024.

Available sa vinyl ang album ni Barbie, na nagtatampok ng mga track mula kay Ryan Gosling, Lizzo, at higit pa. Maaari kang pumili sa pagitan ng isang pink na vinyl o isang Amazon Exclusive milky clear vinyl, na parehong kasalukuyang ibinebenta.

Para sa mga mahilig sa paglalaro, may available na mga controller na may temang Barbie. Maaari kang mag-opt para sa isang Deep Pink Xbox controller o isang Nova Pink PS5 controller upang magdagdag ng touch ng Barbie magic sa iyong gaming setup.

Kung gusto mong ipakita ang iyong Ken-ergy, maaari mong i-preorder ang 'I Am Kenough' hoodie mula kay Mattel. Gawa sa maginhawang materyal, ang hoodie na ito ay nagkakahalaga ng $60 at ipapadala sa o bago ang Oktubre 10. Nag-aalok din si Mattel ng iba pang mga damit na 'I Am Kenough', kabilang ang mga sumbrero at hoodies.

Para sa mga naghahanap upang palamutihan ang kanilang living space, Mattel ay may isang hanay ng Barbie movie-themed canvas prints na magagamit. Ang mga print na ito, na nagkakahalaga ng $40 bawat isa, ay nagbibigay-daan sa iyo na ipakita ang iyong pagmamahal kay Barbie.

Sa napakaraming pagpipiliang mapagpipilian, ang mga tagahanga ng Barbie ay maaaring ganap na isawsaw ang kanilang sarili sa mundo ng pelikula. Sa pamamagitan man ng mga collectible, fashion, o palamuti, walang kakulangan sa mga paraan para ipagdiwang ang Barbie: The Movie.

Pinagmulan: IGN – Hannah Hoolihan (malayang manunulat)