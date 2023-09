Pagprotekta sa Iyong Online na Pagkakakilanlan: Isang Gabay sa Privacy at Seguridad

Sa digital age ngayon, mahalagang magkaroon ng kamalayan sa impormasyong naa-access tungkol sa iyo o sa iyong anak online. Ang isang simpleng query sa search engine ay maaaring magbunyag ng mga personal na detalye at maging ang mga lumang account na maaaring nakalimutan mo na. Upang mapangalagaan ang iyong privacy, narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin.

Una, suriin ang pinsala. Gumamit ng mga tool tulad ng "Na-Pwned ba Ako?" upang suriin kung ang iyong personal na impormasyon ay nalantad sa anumang mga paglabag sa data. Kung mayroon, palitan kaagad ang iyong mga password. I-reset ang iyong mga kredensyal sa pag-log in sa anumang website kung saan mo ginamit ang nakompromisong password. Pinipigilan nito ang hindi awtorisadong pag-access sa iyong mga account at tumutulong na protektahan ang sensitibong impormasyon, gaya ng iyong bank account.

Isaalang-alang ang paggamit ng mga pribadong mode sa pagba-browse o mga browser na nakatuon sa privacy. Bagama't maaaring i-clear ng pribadong pag-browse ang iyong kasaysayan mula sa isang device, hindi nito itinatago ang iyong mga online na aktibidad mula sa mga website, mga internet service provider, at mga awtoridad. Ang mga browser na nakatuon sa privacy tulad ng DuckDuckGo, Ghostery, Brave Browser, o Tor ay nag-aalok ng karagdagang proteksyon sa pamamagitan ng pagliit ng pagsubaybay at pag-iimbak ng data.

Bukod pa rito, i-audit ang iyong mga app. Maraming apps at mga extension ng browser ang nangongolekta at nagbebenta ng iyong data sa mga advertiser o mga third party. Suriin ang mga pahintulot na ibinigay sa bawat app sa iyong telepono at i-disable ang anumang overreaching na access. Tandaan ang pagsubaybay sa background at mga sanggunian sa mga ikatlong partido, na maaaring magpahiwatig ng mga broker ng data. Katulad nito, alisin ang anumang hindi nagamit na apps o mga extension ng browser upang mabawasan ang pagkakalantad.

Isaalang-alang ang paggamit ng isang burner email address para sa mga online na pakikipag-ugnayan, tulad ng pag-sign up para sa mga social media account o pamimili online. Ang pag-set up ng hiwalay na email address na partikular para sa mga pakikipag-ugnayang ito ay nakakatulong na maiwasan ang spam at mapaliit ang panganib ng personal na impormasyon na maiugnay sa iyong pangunahing email account.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, mas mapoprotektahan mo ang iyong online na pagkakakilanlan at mapanatili ang iyong privacy sa isang lalong digital na mundo.

Pinagmumulan:

– “Hanapin ang Iyong Sarili” na artikulo

– “Na-Pwned na ba Ako?” database