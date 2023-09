Pagpapahusay sa Apple Watch para sa mga Runner: Wishlist para sa Mga Update sa Hinaharap

Ang paparating na kaganapan sa pag-unveil ng hardware ng taglagas ng Apple, na tinatawag na "Wonderlust," ay nagdudulot ng kasabikan sa mga mahilig sa tech habang inaasahan nila ang paglabas ng mga bagong device gaya ng mga iPhone, iPad, at Apple Watches. Habang kumakalat ang mga alingawngaw tungkol sa posibleng pagpapakilala ng Apple Watch 9 at mga update sa Apple Watch Ultra, hindi tiyak kung magkakaroon ng makabuluhang pagpapabuti sa lineup ng Apple Watch sa taong ito. Iminumungkahi ng espekulasyon na maaaring tumuon ang Apple sa mga menor de edad na pag-aayos sa pagganap, habang naghahanda sila para sa inaasam-asam na ika-10 na bersyon ng Apple Watch sa susunod na taon.

Ang nakaraang pag-ulit ng Apple Watch, lalo na ang Apple Watch Ultra, ay nagdala ng mga kapansin-pansing pagpapahusay sa pagganap, kabilang ang buhay ng baterya na hanggang 36 na oras, dual-frequency na GPS para sa pinahusay na katumpakan ng pagsubaybay sa pagtakbo, at isang karagdagang side button na kilala bilang "action button” para sa mabilis na paglulunsad ng app o pagsisimula ng pag-eehersisyo. Gayunpaman, mayroon pa ring mga tampok na kulang sa Apple Watch na ginagawang mas kaakit-akit ang mga relo ng Garmin o Coros GPS sa mga dedikadong runner.

Ang isang lugar na nangangailangan ng pagpapabuti ay ang buhay ng baterya ng Apple Watch. Bagama't ang Apple Watch Ultra ay nagpakita ng pag-unlad na may hanggang 36 na oras ng normal na paggamit, ito ay kulang kung ihahambing sa tibay ng mga relo ng Garmin o Coros GPS. Bukod pa rito, ang kakayahang lumikha ng mga ruta na binuo ng gumagamit gamit ang mga direksyon sa bawat pagliko ay lubos na kanais-nais para sa mga runner. Habang isinasama ng Apple Watch ang isang Maps app, hindi nito pinapayagan ang mga user na manu-manong pumili ng kanilang sariling mga ruta; sa halip, nagbibigay lamang ito ng mga point-to-point na direksyon. Sa paghahambing, ang iba pang mga tatak ng relo ay nagsimulang mag-alok ng tampok na ito, na ginagawa itong isang kinakailangang karagdagan sa Apple Watch ecosystem.

Ang isa pang aspeto na maaaring mapahusay ay ang pag-customize ng mga screen ng data sa Apple Watch. Habang umiiral ang kakayahang baguhin ang mga sukatan, nananatiling maayos ang layout at laki ng mga linya ng data. Ang limitasyong ito ay nagpapahirap sa mga runner na may hindi gaanong perpektong paningin na basahin ang maliliit na digit. Ang opsyon na i-personalize ang layout at palakihin ang text ay lubos na magpapahusay sa karanasan ng user. Bilang karagdagan, ang pagiging tugma ng Apple Watch sa mga guwantes, lalo na ang mga idinisenyo para sa malamig na panahon, ay isang tampok na nais ng maraming runner. Bagama't ang Apple Watch Ultra ay may kasamang "Action" na button, na nagpapahintulot sa mga limitadong function habang may suot na guwantes, ang pagpapalawak ng mga kakayahan nito ay pahalagahan.

Habang naghahanda ang Apple para sa paglalahad ng hardware sa taglagas, ang mga gustong pagpapahusay na ito ay nagsisilbing wishlist para sa mga runner na pinahahalagahan ang Apple Watch bilang isang fitness companion. Habang ang paglabas ng ika-10 bersyon ng Apple Watch ay nalalapit na, umaasa ang mga user para sa mga pagpapahusay na tumutugon sa kanilang mga partikular na pangangailangan. Kung gagawin ng Apple ang mga pag-upgrade na ito sa malapit na hinaharap ay nananatiling makikita, ngunit ang pangangailangan para sa isang mas runner-friendly na Apple Watch ecosystem ay maliwanag.

